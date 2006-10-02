Правозащитники настаивают на введении общественной экспертизы при принятии нормативных актов в области прав пациента

Правозащитники настаивают на введении при Министерстве здравоохранения общественной экспертизы при принятии нормативно-правовых актов, касающихся прав пациента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Винницкой правозащитной группы Дмитрий ГРОЙСМАН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Министерство здравоохранения Украины является самым закрытым министерством. Особенно в той части, которая касается участия общественности в процессе принятия тех приказов и нормативно-правовых актов, которые затрагивают права пациента. На официальном сайте Минздрава публикуются для обсуждения некоторые правовые акты, но они касаются норм лечения или каких-то статистических данных. И нет никаких материалов, касающихся объема медицинской информации или уровня конфиденциальности в медицинских учреждениях», - сказал Д.ГРОЙСМАН.

Правозащитник считает, что созданный при Министерстве здравоохранения Общественный совет не выполняет своих функций. «У Министерства здравоохранения еще есть шанс изменить свое отношение, в противном случае - в судах будет множество исковых заявлений о нарушении конфиденциальности предоставления медицинской помощи», - добавил он.

Д.ГРОЙСМАН также подчеркнул, что врачи и медицинский персонал не получают никакой информации о правовых аспектах их деятельности. «Врачи являются юридически безграмотными. И часто не понимают, что в своей ежедневной деятельности, даже там, где она соответствует нормам права, они нарушают права человека и могут быть субъектом юридической ответственности. Жаль, что Минздрав фактически подставляет своих работников на местах. Вместо того, чтобы немедленно внедрить общественную экспертизу и привлечь общественность к разработке нормативно-правовых актов», - пояснил адвокат.