Ректор МАУП заявляет, что Минобразования пытается “уничтожить” академию как высшее учебное заведение

Ректор Межрегиональной Академии управления персоналом (МАУП) Николай ГОЛОВАТЫЙ заявляет, что Министерство образования и науки пытается “уничтожить” МАУП как высшее учебное заведение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Министерство образования и науки Украины, как государственный орган, пытается уничтожить Межрегиональную Академию управления персоналом как высшее учебное заведение, и мы считаем, что это является ничем иным, как политическим заказом”, - сказал Н.ГОЛОВАТЫЙ.

По словам ректора МАУП, Минобразования в последнее время начало требовать внесения изменений в уставные документы академии, одно из которых - перерегистрация академии как частного высшего учебного заведения.

Н.ГОЛОВАТЫЙ отметил, что министерство постепенно задерживает лицензирование и аккредитацию отдельных структурных подразделений академии в регионах.

По его словам, с 9 по 18 августа Минобразования провело три проверки в МАУП. Как отметил ректор, после этого Государственная аккредитационная комиссия (ГАК) под председательством министра образования и науки Станислава НИКОЛАЕНКО приняла рекомендательное решение для Министерства образования и науки “отказать МАУП в выдаче 4655 дипломов государственного образца для выпускников 2005-2006 учебного года в связи с превышением лицензионного объема и нарушением действующего законодательства, а также аннулировать лицензию МАУП в форме закрытого акционерного общества в 32-х структурных подразделениях академии”.

Н.ГОЛОВАТЫЙ напомнил, что три структурных подразделения академии уже лишены лицензий. Это Черниговский, Криворожский и Житомирский институты МАУП. (Всего МАУП имеет около 50 отдельных подразделов).

Кроме этого, по словам Н.ГОЛОВАТОГО, решение ГАК предусматривает, что вопрос о продолжении обучения студентов в подразделениях МАУП, у которых прекращена образовательная деятельность и аннулированы лицензии, должен решить Департамент высшего образования министерства и Ассоциация учебных заведений Украины негосударственной формы собственности.

Н.ГОЛОВАТЫЙ считает, что эта ситуация свидетельствует о “перераспределении услуг образовательного рынка”. По его словам, МАУП разработала систему мероприятий защиты своих интересов и студентов, среди которых и обращение в суд. Также ректор отметил, что академия будет настаивать на отставке С.НИКОЛАЕНКО с должности министра образования и науки Украины.

Как сообщал УНИАН, министр образования и науки Украины С.НИКОЛАЕНКО 15 июня этого года отметил, что в последнее время в Украине были закрыты 150 вузов, в частности, 100 - за время его пребывания в должности министра. “Тот, кто утверждает, что мы закрываем только частные учебные заведения, говорит неправду. Мы закрываем некачественные вузы», - сказал С.НИКОЛАЕНКО, комментируя обращение Конфедерации негосударственных высших учебных заведений к ЮНЕСКО с просьбой «защитить частные вузы, в частности, Межрегиональную академию управления персоналом, от нападок министра образования и науки».

Вместе с тем, С.НИКОЛАЕНКО отметил качественную квалифицированную подготовку преподавательского состава МАУП в Киеве и низкую - в его региональных филиалах. «В филиалах нет ни одного преподавателя, который имел бы ученую степень», - сообщил министр.

По его словам, МАУП также превысила количество своих выпускников, ограниченное лицензией. «Почему количество выпускников больше на две тысячи? Они зачисляют в вуз людей с любым образованием. Они будут легализовать беззаконие. Человек сидит в тюрьме и получает образование. По этому факту, кстати, возбуждено уголовное дело», - сказал тогда С.НИКОЛАЕНКО.