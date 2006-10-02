Суд обязал депутата Волынца опровергнуть информацию о присвоении экс-председателем ФПУ Стояном почти 4 млрд. долларов

Печерский районный суд Киева 20 сентября удовлетворил исковое заявление бывшего председателя Федерации профсоюзов Украины Александра СТОЯНА к народному депутату из фракции БЮТ Михаилу ВОЛЫНЦУ, который обвинил его в присвоении 3,8 млрд. долларов, принадлежавших ФПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил А.СТОЯН.

По его словам, отмеченная информация была распространена М.ВОЛЫНЦОМ 18 октября 2005 года в прямом эфире Радио Свобода. В частности, как отмечается в выдержке исковой жалобы в адрес М.ВОЛЫНЦА, последний обвинял А.СТОЯНА в том, что «собственность (профсоюзная) оценивается на 3,8 млрд. долларов, их «отхватил господин СТОЯН со своим окружением»… «Также он имел отношения с Генпрокуратурой, со следователями, особенно в связи с распродажей имущества и его хищением»; «В ноябре месяце (имеется в виду 2004 год – УНИАН) во время Помаранчевой революции по просьбе ЯНУКОВИЧА СТОЯН обратился с требованием к Президенту КУЧМЕ принять немедленные решительные меры против участников мирной демонстрации, которые принимали участие в Помаранчевой революции. Речь в то время велась о применении оружия против участников акции протеста…».

Таким образом, суд, изучив материалы дела, обязал М.ВОЛЫНЦА в месячный срок после вступления судебным решением в законную силу опровергнуть отмеченную информацию, которая признана судом недостоверной, а также взыскать с ответчика в интересах истца в счет возмещения морального вреда 5 копеек и уплаченную ответчиком при подаче иска государственную пошлину в размере 17 грн.

Объясняя свои исковые требования, А.СТОЯН отметил, что 5 копеек является подтверждением того, что заявление М.ВОЛЫНЦА не «стоит ломаного пятака».

Говоря о нынешней ситуации с имуществом профсоюзов, А.СТОЯН заметил, что по имеющейся у него информации, в течение 2005-2006 гг. Федерация профсоюзов реализовала 34 объекта на сумму свыше 8 млн. грн. Кроме того, по словам А.СТОЯНА, на сегодняшний день к продаже готовится еще 29 объектов стоимостью около 32 млн. грн. В контексте отмеченного А.СТОЯН заметил, что за последние два года 50% средств, полученных ФПУ от продажи принадлежавших ей объектов пошли на содержание аппарата федерации. А.СТОЯН заметил, что ФПУ не имеет права единогласно отчуждать и продавать имущество, поскольку оно принадлежит государству.

Отвечая на вопрос, имеет ли он информацию, что М.ВОЛЫНЕЦ подал апелляционную жалобу на это судебное решение, А.СТОЯН ответил отрицательно, добавив, если будет апелляционный суд – пойдет дальше.

Справка УНИАН. А.СТОЯН возглавлял Федерацию профсоюзов Украины с ноября 1992 г. по январь 2005 г. В настоящее время он является народным депутатом Украины и входит во фракцию Партии регионов.

М.ВОЛЫНЕЦ - председатель независимого профсоюза горняков Украины с 1995 г. и председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины с 1997 г.