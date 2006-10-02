Экс-председатель ФПУ Стоян считает, что существующая система профсоюзов не имеет будущего
Бывший председатель Федерации профсоюзов Украины Александр СТОЯН считает, что существующая система профсоюзов не имеет будущего.
Бывший председатель Федерации профсоюзов Украины Александр СТОЯН считает, что существующая система профсоюзов не имеет будущего.
Об этом А.СТОЯН сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
«Будущего за этой структурой (ФПУ – УНИАН) очень и очень мало», - сказал он. При этом А.СТОЯН добавил, что если лидеры существующих профсоюзов говорят проводить по тому или другому поводу забастовки, «не верьте вы этому». В контексте отмеченного он объяснил, что большей частью эти акции не приведут ни к чему полезному.
Отвечая на вопрос, кто мешал, в частности ему изменить состояние деятельности существующих профсоюзных объединений Украины, А.СТОЯН ответил, что он пришел в 1992 году на должность председателя ФПУ, который в то время был «в очень сложной ситуации». «Я пришел незаангажированным», сказал он, добавив, что «не смог сломать ту устаревшая архаичную структуру». «Мешало то, - объяснил он, что ФПУ – это отраслевое объединение. И каждая организация (входящая в ее состав – УНИАН) имеет свой устав». А председатель (ФПУ), заметил А.СТОЯН, не имеет права заслушать и освободить (в случае необходимости того или другого председателя – УНИАНА)». По убеждению А.СТОЯНА, таким образом оказалось, что ФПУ на сегодня «это замкнутая каста профсоюзовцев. И это не дало мне возможности что-то сделать».
Возвращаясь к теме имущества профсоюзов, А.СТОЯН отметил, что, по его убеждению, в настоящее время действующей власти необходимо «немедленно наложить мораторий», чтобы не дать в дальнейшем за бесценок распродать собственность, которая принадлежит профсоюзам Украины.