В Украине в рамках проекта «Роль церквей в преодолении эпидемии ВИЧ/СПИД» подготовлено 112 пастырей-консультантов

В Украине в рамках проекта «Роль церквей в преодолении эпидемии ВИЧ/СПИД», который осуществлялся при содействии Международного благотворительного фонда «Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», с июля по сентябрь 2006 года, подготовлено 112 пастырей-консультантов по вопросам ВИЧ/СПИД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель проекта, помощник пастора церкви «Посольство Божье» Сандея АДЕЛАДЖИ – Елена СТАРОСВЕТСКАЯ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«До некоторого времени церковь считала, что проблема ВИЧ/СПИД ее не коснется, но со временем среди верующих разных религиозных конфессий появились и ВИЧ-инфицированные, и люди, которые живут рядом с ВИЧ-позитивными. И церковь заняла активную позицию по подготовке консультантов по вопросам ВИЧ/СПИД. Пастыри пользуются авторитетом среди прихожан и способны влиять на их мировоззрение», - сказала Е.СТАРОСВЕТСКАЯ.

Она уточнила, что в реализации проекта принимали участие 56 церкви различных конфессий в трех регионах Украины – Киевской и Донецкой области, а также Автономной Республики Крым. Проект был направлен на повышение уровня информированности по вопросам ВИЧ/СПИД среди пастырей и прихожан церквей полного Евангелия, баптистских и поместных церквей пятидесятников.

Вместе с тем, Е.СТАРОСВЕТСКАЯ отметила, что в процессе реализации проекта возникала проблема налаживания контактов с другими конфессиями. «Поэтому мы привлекали специалистов по межконфессиональным связям», - сообщила она.

В свою очередь, консультант по межконфессиональным связям Виталий СТАРОСВЕТСКИЙ сообщил о намерениях после завершения проекта создать Всеукраинский альянс религиозных организаций, которые выразили желание продолжать работать в области профилактики ВИЧ/СПИД. «Так что продолжение начатой работы будет обязательно», - резюмировал он.

Справка УНИАН. В Украине с 1987 года по состоянию на 1 июня 2006 года официально зарегистрировано 88 тысяч 439 ВИЧ-позитивных людей, среди них – 10 тысяч 977 детей. Ежемесячно через сеть специализированных лечебно-профилактических учреждений регистрируется более 1135 новых случаев инфицирования. Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных относится к возрастной группе от 20 до 39 лет.