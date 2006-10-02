Правозащитник Багиров заявляет, что Генпрокуратура отменила “незаконные решения” представителей МВД в отношении него

Председатель правления Международной правозащитной организации “Международная Лига защиты прав граждан Украины” Эдуард БАГИРОВ заявляет, что Генеральная прокуратура Украины отменила “все незаконные решения” представителей МВД в отношении него.

Об этом правозащитник сообщил сегодня на пресс-конференции УНИАН, распространив копию письма, которое он получил от заместителя генерального прокурора Украины Виктора ЩЕТКИНА.

В частности, в своем ответе Э.БАГИРОВУ на "обращение относительно преследования работниками милиции по указанию заместителя министра внутренних дел Украины и по другим вопросам”, заместитель генпрокурора, ссылаясь на “тщательную проверку с изучением материалов уголовных дел”, пишет: “Установлено, что в ходе досудебного следствия следователи допустили нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, в частности, вынесли незаконное постановление о выемке документов в помещении Международной правозащитной организации и проводили выемки документов указанной организации в государственных органах власти, незаконно возобновили досудебное следствие по закрытому делу и тому подобное. Генеральной прокуратурой Украины отменены все незаконные решения следователей и заместителю министра внутренних дел Украины КОЛЯДЕ П.В. предложено немедленно устранить все допущенные нарушения Закона с применением мер реагирования к виновным служебным лицам”.

Кроме этого, в письме В.ЩЕТКИНА отмечается, что руководству МВД Украины поручено провести служебное расследование изложенных Э.БАГИРОВЫМ фактов “о нарушении требований действующего законодательства лично заместителем министра внутренних дел Украины КОЛЯДОЙ П.В.” с предпринятием соответствующих мер и предоставить генпрокуратуре все материалы для принятия по их последствиям соответствующего решения.

Комментируя указанное письмо, Э.БАГИРОВ отметил: “Я понимаю, что мы выступили против той системы, которую создали в Главном следственном управлении, мы попробовали ее сломать, и нам удалось это частично”. Он также отметил, полученное письмо “дает надежду на то, что все же в этой стране что-то будет изменяться”.

Кроме того, на основании изложенного в письме заместителя генпрокурора, Э.БАГИРОВ через СМИ обратился к министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с вопросом: “Сколько еще КОЛЯДА будет преследовать нашу организацию, рядовых граждан, журналистов, адвокатов? Когда вы остановите его?”.

Как сообщал УНИАН, 28 августа с.г. правозащитник Э.БАГИРОВ заявил, что его преследуют за правозащитную деятельность, а также в который раз выдвинул свое требование освободить Петра КОЛЯДУ от должности заместителя министра внутренних дел Украины.

В частности, Э.БАГИРОВ утверждал, что в связи с защитой им жителя Харцызска (Донецкая область) Дмитрия ШЕВЧЕНКО, против которого было возбуждено уголовное дело за якобы незаконное хранение оружия, хотя все необходимые документы на право иметь оружие тот имел, против него (Э.БАГИРОВА) начались преследования. Он отметил, что он “противозаконно” был привлечен к этому делу в качестве свидетеля. Хотя, как отмечал Э.БАГИРОВ, он является человеком, “который никакого отношения к уголовному делу не имеет”. Он сказал, что в связи с этим правоохранители пытались провести изъятие документов, возглавляемой им правозащитной организации, в том числе финансово-хозяйственных, бухгалтерских. Э.БАГИРОВ утверждал, что милиционеры хотели забрать документы, которые якобы свидетельствуют о неправомерной деятельности, в частности, П.КОЛЯДЫ. Правозащитник также не исключил, что ему могут подбросить оружие или наркотики, чтобы таким образом лишить его воли.

В распространенном на пресс-конференции письме Э.БАГИРОВА к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО, отмечалось, что есть “попытка коррумпированных высокодолжностных работников МВД Украины запугать меня и препятствовать деятельности, возглавляемой мною общественной правозащитной организации”.

Он напомнил, что в начале августа обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой освободить заместителя министра внутренних дел П.КОЛЯДУ, который курирует в министерстве "следственный блок", за его халатность в контроле за действиями подчиненных. Э.БАГИРОВ в обращении к главе государства, в частности, отмечал, что "учитывая результаты осуществленных нашей организацией с 2001 г. по 2006 г. мероприятий, направленных на восстановление прав граждан Украины, которые были нарушены незаконными действиями и бездеятельностью подчиненных начальника СУ МВД Украины П.КОЛЯДЫ, мы можем утверждать, что подчиненный этому должностному лицу аппарат не только должным образом не выполняет обязанности, возложенные на него законом, а также подчиненные П.КОЛЯДЕ работники органа внутренних дел Украины не соблюдают требования Конституции и Законов Украины в своей деятельности".