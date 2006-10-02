Заявления чиновников об увеличении в 2007 г. объема финансирования проблемы ВИЧ/СПИД являются декларативными – эксперт

Заявления чиновников министерства здравоохранения об увеличении в 2007 году объема финансирования проблемы профилактики и лечения ВИЧ/СПИД до 125 миллионов гривен являются декларативными.

Об этом заявил представитель Международного благотворительного фонда «Международный альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине» Павел СКАЛА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Проект бюджета на 2007 год, который зарегистрирован и принят к рассмотрению в Верховной раде, предусматривает финансирование мероприятий по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД в объеме 30 миллионов гривен. Это в 4 раза меньше объема, задекларированного ранее», - сказал П.СКАЛА.

Эксперт считает, что проект бюджета на 2007 год «свидетельствует о понимании государственными чиновниками масштабов проблемы». «По данным Глобального доклада ООН, в Украине может насчитываться около 450 тысяч ВИЧ-инфицированных. Это в 5 раз больше, чем количество официально зарегистрированных больных», - добавил он.

«Я обращаюсь к правительству и депутатам - пока еще в проект бюджета можно вносить изменения, государство должно обратить на это внимание, чтобы не допустить того, чтобы в Украине ситуация с распространением ВИЧ/СПИД достигла уровня Африки, где 30% населения страны являются ВИЧ-позитивными», - подчеркнул П.СКАЛА.

Представитель Международного альянса по ВИЧ/СПИД прогнозирует адекватное действиям украинского правительства отношение международных доноров, финансирующих профилактику и лечение ВИЧ/СПИД. “Как, к примеру, можно рассчитывать на возобновление финансирования программы со стороны Всемирного банка, если, сохраняя национальные расходы на уровне предыдущих лет, правительство занижает масштабы проблемы?», - пояснил он.