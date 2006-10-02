Киевляне требуют от Киевсовета отменить решение о застройке сквера имени Зои Космодемянской

Две тысячи киевлян требуют от Киевсовета отменить решение о застройке сквера имени Зои Космодемьянской, расположенном на пересечении ул. Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители инициативной группы жителей микрорайона по ул. О.Гончара, Б.Хмельницкого, Гоголевской Шевченковского района г. Киева, где расположен сквер.

Одна из жительниц по ул.О.Гончара Татьяна, которая не назвала свою фамилию, отметила, что в соответствии с пунктом 67 решения Киевсовета №806/33 81 - Программы комплексного развития зеленой зоны Києва до 2010 г. - сквер им. Зои Космодемьянской занесен в реєстр зеленых зон под №32.

“В соответствии с действующим законодательством, Киевсовет одним документом разрешает и передает в аренду для застройки зеленую зону Києва, а другим документом - запрещает строительство на территории зеленых зон, тем самым вносит конфликт между жильцами домов и застройщиками”, - подчеркнула Татьяна.

По ее словам, закон Украины о градостроительстве говорит о том, что при согласовании градостроительной документации должны быть учтены интересы жильцов близлежащих домов. “С нами никто не согласовывал этот вопрос и подписей у нас никто не собирал”, - сообщила местная жительница.

В тоже время Татьяна продемонстрировала заявление против начатого в сквере строительства, под которым поставили подписи две тысячи жителей Шевченковского района.

Она сообщила, что жильцы неоднократно обращались в Киевсовет, но положительного ответа не получали. Позже они обратились в Секретариат Президента, откуда на Киевсовет было отправлено письмо с тем, чтоб Киевсовет рассмотрел нарушение прав жителей прилегающих к скверу домов. Пока ответа не поступило.

Кроме того, Татьяна показала обращение Шевченковского райсовета от 13 июля этого года к Киевсовету с просьбой отменить решение о застройке сквера, под которым свои подписи поставили 58 из 59 депутатов райсовета.

“Депутатское обращение Киевсоветом проигнорировано”, - сообщила представитель инициативной группы. Как отметили на пресс-конференции, в Киевсовете их вопрос рассматривался 28 сентября, но не хватило 4 голосов для поддержки решения о создании рабочей группы для изучения вопроса.

“Мы просим Киевсовет, чтобы он учел все наши требования, чтобы не нарушал законы, чтобы принял взвешенные решения и запретил любое строительство в нашем сквере”, - сказала Татьяна.

Как отметили представители жителей микрорайона, где расположен сквер, для решения конфликта существует два варианта – либо Киевсовет сам отменить свое решение, либо это решение отменит суд. Но так как суд - это достаточно длительный процесс, а данный вопрос требует быстрого решения, то они надеются на первый вариант.

«Мы выбрали первый путь – рада приняла и рада должна отменить, потому что нарушены нормы закона. У нас большая надежда на совет о быстром и правильном решении вопроса”, - сказала Татьяна.

Вместе с этим, по ее информации, на прошлой неделе жильцы обратились в прокуратуру Киева с тем, чтобы она вынесла протест по поводу застройки сквера Зои Космодемьянской и приостановила строительство до решения вопроса по сути.

Справка УНИАН. История строительства Храма в честь святого Равноапостольного Великого князя Владимира (Украинская православная церковь) длится с 2003 года.

Киевский горсовет 21 апреля 2005 года принял решение о выделении участка площадью 0,11 гектаров на пересечении улиц Гончара и Хмельницкого на условиях долгосрочной аренды (на 25 лет). Разрешение на строительство было получено 23 января 2006 года. Возведение Храма планировалось начать 23 мая 2006 года, однако оно было перенесено из-за конфликта с общественностью, выступившей против строительства.

Шевченковский районный совет г.Киева в сентябре 2006 года принял решение обратиться в Киевский городской совет с просьбой пересмотреть решение о выделении участка под строительства Храма.

Мэр г.Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на встрече с общественностью пообещал вернуться к рассмотрению этого вопроса на одной ближайших сессий Киевского городского совета.