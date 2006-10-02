Правозащитник Багиров презентовал сайт “Общественный контроль судебной власти”

Председатель Международной правозащитной организации "Международная лига защиты прав граждан Украины" Эдуард БАГИРОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН презентовал Интернет-сайт “Общественный контроль судебной власти”.

По словам разработчика сайта, на его страницах будут содержаться биографические данные судей, которые бессрочно избираются Верховной Радой Украины.

“По нашему убеждению, судьи должны иметь высокие моральные качества, владеть значительными профессиональными знаниями, быть честными и порядочными, при принятии судебных решений руководствоваться исключительно нормами Конституции Украины и национального законодательства”, - говорится в обращении к гражданам Украины, юридическим лицам, юристам, адвокатам, общественным организациям, профессиональным союзам, размещенном на главной странице новосозданного сайта.

При этом добавляется, что этот сайт создан “для предотвращения принятия ошибочных решений народными депутатами Украины при избрании кандидатов на должности судей бессрочно”.

Кроме того, Е.БАГИРОВ отметил, что благодаря сайту, граждане смогут обращаться в те или другие судебные инстанции со своими запросами. Адрес сайта: htpp//www.sudukraine.net