Общественные организации считают необходимым реорганизовать деятельность НКСУ по вопросам ВИЧ/СПИД

Президент Всеукраинской Христианской ассамблеи, почетный доктор теологии и богословья Софья ЖУКОТАНСКАЯ считает необходимым ускорить реорганизацию деятельности Национального координационного совета Украины (НКСУ) по вопросам предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа.

Такое мнение С.ЖУКОТАНСКАЯ высказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«До настоящего времени не было серьезного объединения усилий на всех уровнях. И что мы имеем? Мы имеем страшную статистику, слезы и горе родителей, детей, которые уже рождаются ВИЧ-инфицированными. Это удар по генофонду нации и по будущему нации», - сказала С.ЖУКОТАНСКАЯ.

Вместе с тем, эксперт считает, что масштабы распространения ВИЧ/СПИДа в Украине спровоцировал низкий уровень «духовности и морали в обществе». «В Координационный совет должны прийти профессионалы, люди, которые понимают, как можно выйти из этого кризиса. Не только врачи, социологи, психологи, но и люди, которые действительно имеют результат в своей работе, в том числе и представители религиозных организаций и конфессий – протестанты, православные, католики. Ведь не секрет, что сегодня за самую «грязную» и бесплатную работу берутся люди верующие», - добавила она.

С.ЖУКОТАНСКАЯ убеждена, что НКСУ должен работать под патронатом высших государственных органов Украины - Президента, Верховной Рады и всех министерств.

Справка УНИАН. Национальный координационный совет по вопросам предотвращения распространения ВИЧ/СПИД создан постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2005 года №352. НКСУ координирует деятельность министерств, других центральных и местных органов власти, международных и общественных организаций, включая организации людей, живущих с ВИЧ/СПИД, для эффективной реализации единой политики, консолидированного использования средств и усовершенствования системы мониторинга в сфере предотвращения распространения ВИЧ/СПИД.

Расходы госбюджета в 2005 году на реализацию Национальной программы по борьбе с ВИЧ/СПИД на 2004-2008 гг. составляют 34 млн. грн. по Министерству здравоохранения и 50 млн. грн. - в целом по стране (из местных бюджетов и бюджетов других министерств и ведомств).