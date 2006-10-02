Представители инвесторов «Элита-Центр» намерены в суде оспаривать решение Киевсовета о предоставлении жилья наиболее малообеспеченным инвесторам

Представители инвесторов «Элита-Центр» намерены в суде оспаривать решение Киевского городского совета о предоставлении жилья наиболее малообеспеченным инвесторам. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщила представитель пострадавших инвесторов «Элита-Центр» Наталия ЛИЧ.

По ее словам, «термин «малообеспеченный» является некорректным и не отвечает законодательным нормам».

В свою очередь, инвестор «Элита-Центр» Сергей ЦИБЕНКО заявил, что «подавляющее большинство обманутых инвесторов негативно восприняли данное решение Киевсовета. Нас же очередной раз стараются поделить на группы более обездоленных или менее обездоленных. В данной ситуации это просто абсурд», - считает С.ЦИБЕНКО.

Он заявил, что обманутые инвесторы «Элита-Центр» требуют комплексного подхода к решению своей проблемы, которое бы удовлетворило всех без исключения пострадавших.

«Мы утверждаем, что существуют реальные варианты решения нашей проблемы, и они были предложены киевским властям нашими специалистами из числа обманутых инвесторов. Мы не хотим влазить ни в какие бюджетные деньги и социальные программы. Наше предложение заключается в использовании земельных участков, 9-11 участков принадлежат юридическим лицам, входившим в группу компаний «Элита-Центр», еще порядка 19 участков под строительство жилья для пострадавших инвесторов выделены решением Киевсовета», - сказал С.ЦИБЕНКО.

По его словам, необходимо на конкурсной основе привлечь строительные компании, которые займутся строительством жилья на этих участках. «Предложенная нами схема предполагает, что на один дом для обманутых инвесторов будет приходиться два компенсационных дома, за счет строительства которых и продажи в них квартир компания-застройщик сможет покрыть свои расходы. Кроме того, определенный процент квартир может пойти на реализацию социальных программ города», - пояснил С.ЦИБЕНКО.

Он также сообщил, что существуют и так называемые резервные средства. «Это деньги, которые обманутые инвесторы не доплатили за свои квартиры, в некоторых случаях это 30% от стоимости квартиры, в других 70%. Эти деньги можно направить на разработку проектной документации и начальный этап строительства», - заявил С.ЦИБЕНКО.

По словам Н.ЛИЧ, «до сегодняшнего дня Киевская горадминистрация не удосужилась провести расчеты и собрать данные о том, сколько же всего должно быть построено квадратных метров жилья для инвесторов «Элита-Центр», сколько из них было оплачено инвесторами и сколько подлежат дополнительной оплате», - отметила представитель инвесторов.

Согласно информации СМИ, 28 сентября Киевсовет принял решение «О мероприятиях по решению жилищных проблем граждан, которые пострадали от деятельности группы инвестиционно-строительных компаний «Элита-Центр».

Депутаты определили приоритетным обеспечение жильем наиболее малообеспеченных граждан, которые вообще остались без жилья. Жилье будет предоставляться инвесторами, которые вовлекаются в строительство жилых домов на земельных участках «Киевского инвестиционного агентства».

Инвесторам, которые пострадали от деятельности группы инвестиционно-строительных компаний «Элита-Центр», депутаты порекомендовали составить список наиболее малообеспеченных граждан, которые остались без жилья, и предоставить его к КГГА.

Как сообщал УНИАН, на 10 октября КГГА запланировала проведение конкурса инвесторов, которые будут строить жилье для пострадавших в афере «Элита-Центр». По информации заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, уже определены шесть земельных участков. Подписано также соглашение с «Киевским инвестиционным агентством», которое выступает в качестве заказчика, и получены предпроектные разработки.

«Мы таким образом вплотную подошли к конкурсу инвесторов, который ориентировочно состоится 10 октября. Строительных компаний в Киеве хватает. И на общественных слушаниях в столичной мэрии самые серьезные из них уже выразили готовность стать партнерами команды Леонида Михайловича в решении проблемы обманутых «Элита-Центром», - сказал Д.БАСС.

Он сообщил, что будут определять победителей конкурса инвесторов-застройщиков по всем шести объектам не только лучшие специалисты, назначенные в комиссию столичной госадминистрацией, но и представители инвесторов «Элита-Центра».

Столичные власти также составили свои списки пострадавших от аферы «Элита-Центра», которые насчитывают 1 тыс. 220 чел.

«Работники Министерства внутренних дел Украине до сих пор не предоставили нам даже списков тех, кто действительно пострадал от аферы «Элита-Центра». Хотя столичные власти неоднократно обращались туда по этому вопросу, ответа по существу мы так и не получили. Все покрыто завесой тайны следствия. А потому нам пришлось самим организовать общее собрание, на которое пригласили через средства массовой информации всех пострадавших с имеющимися у них документами: паспортами, справками от МВД, постановлениями следователей. Теперь имеем список зарегистрированных таким образом», - сказал председатель рабочей группы горгосадминистрации по проблемам обманутых, заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ.

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, которые были получены мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.