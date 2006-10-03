Минюст зарегистрировал Партию гуманистов Украины после полуторагодичных судебных споров 2

Министерство юстиции Украины зарегистрировало Партию гуманистов Украины после полуторагодичных судебных споров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель партии Валерий НЕЧИПОРЕНКО.

“Без блата, без взяток мы полтора года судились с Минюстом и выиграли все эти суды”, - сообщил он.

В.НЕЧИПОРЕНКО подчеркнул, что во время регистрации активисты партии столкнулись “с совковой бюрократией и совковыми чиновниками, которые инстинктивно противятся всему новому и необычному” – партия регистрировалась 1 год 5 месяцев и 28 дней.

В то же время он сообщил, что за время борьбы с Минюстом было утрачено почти две трети активистов гуманистического движения. Он считает, что после регистрации членов партии будет до 2 тыс. чел. во всех регионах Украины.

Он рассказал, что гуманистическое движение в Украине развивается уже более 10 лет, и в 1999 году была организована инициативная группа по созданию соответствующей политической партии. По его словам, спустя некоторое время члены этой группы пришли к выводу, что необходимо сначала создать общественную организацию, чтобы приобрести необходимый опыт и собрать большее количество сторонников гуманистических идей.

По словам В.НЕЧИПОРЕНКО, была создана Всеукраинская общественная организация “Объединение гуманистов Украины”, которая за время своей работы провела ряд акций. В частности, было проведено два фестиваля уличной музыки, по инициативе объединения создано в Киеве реверсивное движение, проведена акцию “Хлеб 33 годов”, внедрен ряд законодательных инициатив и др.

В распространенном пресс-релизе партии отмечается, что Партия гуманистов исповедует спокойное, последовательное, системное развитие и не будет поддерживать шоковых реформ или каких-либо революций, которые вредят конкретному “простому” человеку. Сообщается, что партия не будет пытаться любой ценой провести своих людей в Верховную Раду или местные советы, поскольку рассматривает представительство в советах лишь как один из инструментов влияния на власть, а совсем не как возможность помогать какому-либо из богатеев обогатиться еще больше.

Партия гуманистов не является оппозиционной к нынешней или какой-либо иной демократически избранной власти, но, в то же время, не берет на себя никаких обязательств по поддержанию власти.

Справка УНИАН. Партия гуманистов Украины провела учредительный съезд 22 января 2005 года и позже направила все уставные документы и заявление в Министерство юстиции. Но на протяжении почти полутора лет активисты партии добивались через суды разных инстанций регистрации партии. Апелляционный суд города Киева обязал Минюст зарегистрировать партию. Партия гуманистов зарегистрирована 15 сентября 2006 года.