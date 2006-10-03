5 октября 15.00 в УНИАН состоится пресс-конференция “Первые шаги на пути преобразования украинского рынка Интернет” «или почему Wnet покидает UA-IX».

В середине нынешнего года стало очевидным то, что рынок Интернет-услуг Украины нуждается в оздоровлении – причём временные меры уже исчерпали себя, необходим качественно новый формат построения взаимоотношений между основными фигурами рынка.

Основанная в 1999 году как Интернет-провайдер, компания Wnet за время своего существования значительно расширила поле деятельности и подошла к своему семилетию будучи уже многопрофильным IP-оператором связи и одним из ключевых игроков на рынке телекоммуникационных услуг Украины.

Результатом стремительного развития Wnet стало построение собственной IP/MPLS сети, охватывающей более 15 регионов Украины и обеспечение её мощными зарубежными каналами. Инфраструктура компании также содержит в себе более 60 паритетных каналов, которые являются не просто элементами сети – они олицетворяют устойчивые партнерские отношения с другими участниками рынка.

Кроме того, за столь короткий период нам удалось сформировать уникальную команду профессионалов, способную адекватно реагировать на современные вызовы ИТ-рынка и вести опережающие разработки и внедрения.

Индустрия телекоммуникаций – это не только индустрия высоких технологий, но и уникальный инструмент, направленный на развитие технологий ведения бизнеса и обслуживание потребностей общества.

Поэтому столь важно обеспечить беспрепятственное развитие этой сферы. Украинская сеть обмена интернет-трафиком (UA-IX) была создана в 2000 году для обеспечения максимальной связности сетей украинских провайдеров и организация эффективного обмена трафиком между ними по кратчайшим маршрутам, без выхода в зарубежные сети. К нынешнему моменту на рынке Интернет Украины изменилось если не всё, то очень многое, и на данный момент правила участия в UA-IX перестало устраивать большинство её крупных участников.

Для современного национального Интернет-рынка, вне зависимости от страны, характерно органичное взаимодействие трёх составляющих: 1) связность внутренних ресурсов при помощи национальных бекбонов; 2) наличие мощных каналов, устанавливающих коннективити национального Интернет-сегмента с мировой Сетью и ее ресурсами, и 3) средоточие национального контента, который становится интересен мировому сообществу.

Национальные бекбоны, обеспечивающие связность внутри страны, построены отдельными компаниями. Развитие контента и построение внешних каналов также решается усилиями отдельных компаний, а сама Украинская сеть обмена интернет-трафиком, к сожалению, не принимала участия в данном процессе.

UA-IX фактически стала сдерживающим фактором для компаний-локомотивов, развивающих свою инфраструктуру и вкладывающих в это дело огромные ресурсы, а её экономическая модель полностью не соответствует реалиям рынка – пришла пора переходить к мировой практике межсетевого взаимодействия.

На протяжении последних двух лет Wnet является одним из самых крупных, а в последнее время и самым крупным генератором трафика в Украине (порядка 2 Гбит/с при общей полосе 4Гбит/с). Так как текущие правила взаимодействия в UA-IX начали сдерживать наше развитие в этом направлении, мы неоднократно обращались к администрации и техническим службам сети с просьбой о разрешении возникших проблем. Поскольку адекватный ответ так и не был получен, мы были вынуждены отключить порт для недопущения нарушений правил UA-IX и перейти к «мировой» модели отношений со всеми операторами.

Мы абсолютно уверены, что это послужит катализатором процесса преобразования всего рынка Интернет Украины в сторону принятия общемировых стандартов. Исходя из российского опыта (аналогичные преобразования происходили более 3-х лет назад), можно с уверенностью говорить, что результатом таких перемен в ближайшей перспективе обязательно станут:

• Для бизнес-сегмента – существенное увеличение привлекательности выделенных каналов больших ёмкостей, что позволит сделать Интернет доступным и эффективным бизнес инструментом;

• Для производителей и генераторов контента (в том числе и СМИ) – возможность стать равноправными участниками мирового Интернет рынка и получить доступ к самым современным решениям за приемлемую цену;

• Для домашних пользователей – начало долгожданной эры «дешёвых анлимов», что даёт возможность почувствовать себя в Сети действительно свободными.

Последний тезис уже имеет своё практическое подтверждение – с 1 октября на услуг для домашнего пользования введены новые цены европейского уровня на неограниченный доступ – за те же деньги пользователи получают в 2-3 раза большую гарантированную скорость доступа ко ВСЕМУ сегменту Интернет. Ниже представлена сводная таблица тарифов крупнейших игроков рынка:

Зарубеж Россия Украина

1-2М 1М 512Кб 1М 512Кб 256Кб

Германия $25

Великобритания $30

Москва $33 $25

Санкт-Петербург $71 $33

Киев $200 - -

Киев - 90$ $50

Киев - - $30-вечерний

Киев - - $100

Wnet $60 $50 $40

Также, мы планируем в 2-3 раза снизить цены для бизнес-пользователей и операторов с предоставлением ёмкостей до 1 Гбит/с включительно.

В целом для индустрии, всё вышеупомянутое будет означать исправление перекоса на рынке, а также формирование четкой и ясной многоуровневой системы продажи услуг интернет-провайдинга, которая давно принята во всём мире – что, в свою очередь, приведет к повышению адекватности денежных затрат у операторов.

Wnet смотрит только вперёд и прилагает все усилия для скорейшего роста и процветания телекоммуникационного рынка Украины. Компания достойно представляет Интернет-сообщество нашей страны на мировой арене и не намерена останавливаться на достигнутом – внедряя в бизнес-процессы самые передовые решения, базирующиеся на IP-технологиях и делая новые технологии простыми и понятными для пользователей.

Телефон: 8063 616 11 08, info@wnet.ua, www.wnet.ua