Газовые трейдеры заявляют, что у «РосУкрЭнерго» должно быть несколько покупателей газа для конкурентности рынка в Украине

Ассоциация «Газовые трейдеры Украины» считает, что в будущем покупать газ у главного поставщика газа в Украину – компании «РосУкрЭнерго» - должно не только СП «Укргаз-Энерго». Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил президент ассоциации Роман СТОРОЖЕВ.

По его словам, члены ассоциации убеждены, что «для того, чтобы эффективно преодолеть существующие на сегодня проблемы в газовом секторе Украины, что стоит особенно остро в преддверии отопительного сезона, нам необходимо провести общую оптимизацию тарифной политики, которая бы внедрила рыночный механизм этой сфере и создала бы конкурентную среду». «Только свободный рынок с большим количеством игроков способен гибко реагировать на возникающие трудности, решать проблемы отопительного сезона и устанавливать оптимальный баланс между спросом и предложением на природный газ», - заявил он.

Р.СТОРОЖЕВ заявил, что тогда правительству не придется устанавливать предельный уровень реализации газа, как оно это делает сейчас, поскольку внутренняя конкуренция на рынке сама определит цену. При борьбе поставщиков за конечного потребителя цена газа существенно снизится, отметил он.

В связи с этим эксперт сказал, что Ассоциация хотела бы узнать у правительства, останется ли «Укргаз-Энерго» единым поставщиком газа, принадлежащего «РосУкрЭнерго», или появятся новые игроки? Также Ассоциацию интересует, будут ли все 55 млрд. куб м газа, задекларированные на 2007 г., идти через «Укргаз-Энерго»?

Кроме того, Р.СТОРОЖЕВ коснулся темы коммунальных тарифов. По его мнению, преодоление депутатами вето Президента на закон о повышение этих тарифов «является исключительно популистским решением, оторванным от условий общемирового роста цен на энергоносители». В данном вопросе, считает он, дискуссия должна вестись не о том, «повышать или нет», а о том, как защитить от этого наиболее уязвимых потребителей. То есть, должны решаться вопросы улучшения политики дотаций и льгот. Тарифы на тепло должны быть экономически обоснованными, кроме того, должен существовать прозрачный механизм их создания.

«Когда мы четко будем видеть сколько стоит газ, сколько стоит себестоимость производства тепла, а сколько торговая наценка, тогда сами отпадут вопросы ажиотажа вокруг цен, бизнес будет развиваться стабильно без теневых схем», - отметил О.СТОРОЖЕВ.

Справка УНИАН. 2 февраля т.г. НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «Укргаз-Энерго» для поставок газа в Украину. Создание этого СП предусматривала договоренность от 4 января 2006 года между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно поставок российского газа в Украину.

ЗАО «Укргаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 долл. за тысячу кубометров.

Согласно договоренностям между компанией «РосУкрЭнерго» и «Газпромом», цена на газ для потребителей Украины до конца 2006 года не изменится и составит 95 долл. за 1000 куб м. Окончательное оформление контрактов в части цены газа на 2007-2009 гг будет завершено до конца текущего года.