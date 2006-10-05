“ Отношение украинских граждан к перспективе вступления Украины в НАТО”

Центром социальных исследований “София” с 9 по 17 сентября 2006 г. был проведен опрос взрослого населения Украины. Всего было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность – многоступенчатая случайная, на последнем этапе – квотная. Выборка репрезентативная по основным социально-демографическим признакам (пол, возраст, тип населенного пункта и регион проживания). Метод проведения опроса – стандартизированное интервью «лицом к лицу» по месту проживания респондента (на дому). Опрос проводился во всех областях Украины, АР Крым, Киеве и Севастополе (в 128 населенных пунктах). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Октябрь 2006 г.

Основные результаты исследования

(полные формулировки вопросов и одномерные распределения

ответов на вопросы см. в конце пресс-релиза)

Выбирая один из трех возможных путей развития Украины, почти половина (47,1%) опрошенных отдает предпочтение интеграции с Россией и странами СНГ. Около четверти (24,2%) респондентов считает, что Украине следует опираться только на собственные ресурсы и укреплять независимость. И только один из пяти (20,5%) опрошенных отдает предпочтение интеграции Украины с западными странами.

В массовом сознании сложилось дифференцированное представление о «Западе». Как партнер для сотрудничества привлекает, в основном, - Европа (ЕС), и в гораздо меньшей степени – США. Это обстоятельство отчасти объясняет различия в отношении украинских граждан к перспективам европейской интеграции и североатлантической.

Более половины (55,8%) опрошенных в той или иной степени одобряют курс на интеграцию в ЕС. Однако экономическое сотрудничество с Россией, привлекает еще больше симпатиков. В целом более чем две трети (68,6%) опрошенных в той или иной степени положительно относятся к участию Украины в создании ЕЭП с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Из перечня возможных вариантов военно-политического сотрудничества, наибольшее число опрошенных (30,8%) отдают предпочтение нейтралитету, полагая, что Украина должна быть внеблоковой страной и не вступать в военно-политические союзы. В поддержку идеи создания новой системы европейской безопасности с участием России и Украины, но без США высказалось 12,2% респондентов. (Результаты фокус-групп, проведенных «ЦЕССИ-Украина», показали, что респонденты просто не понимают, о чем идет речь, и нуждаются в дополнительной информации, разъяснениях).

Оценивая своевременность вступления Украины в НАТО только один из десяти (10,3%) опрошенных указал, что это сделать «обязательно нужно, и как можно скорее». В тоже время, почти половина (44,8%) респондентов полагает, что этого делать «не нужно, ни при каких обстоятельствах». Остальные опрошенные в разных формулировках склоняются к мнению, что в данный момент такой шаг несвоевременен.

Практически три четверти (73,4%) опрошенных – убеждены, что принимать решение о вступлении Украины в НАТО должны украинские граждане на Всенародном референдуме.

В случае проведения референдума по вопросу вступления Украины в НАТО, за вступление в НАТО намерены проголосовать 21,5% опрошенных, а против – почти две трети (60,2%) респондентов.

(По данным опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко с 12 по 19 сентября 2009 г., в случае проведения референдума намерены проголосовать за вступление в НАТО 20% респондентов, а против – 61%).

Готовность проголосовать за вступление Украины в НАТО чаще всего демонстрировали жители Запада страны, а против вступления – жители Донбасса и Крыма.

Сторонники вступления Украины в НАТО свою позицию объясняют, прежде всего, тем, что присоединение к Организации Североатлантического договора…

 даст гарантии безопасности Украины;

 повысит международный авторитет Украины;

 позволит укрепить и модернизировать украинскую армию;

 ускорит интеграцию Украины в Евросоюз.

Главными мотивами отрицательного отношения к вступлению Украины в НАТО являются:

 Возможность ухудшения отношений с Россией и связанных с этим негативных последствий экономического и неэкономического характера (в т.ч. послужит России поводом для введения визового режима с Украиной, экономических санкций, повышения цен на энергоносители для Украины);

 Представление о НАТО, как агрессивном блоке, ведущем частые войны. Вступление в североатлантический блок связывают с тем, что Украина будет вынуждена участвовать в военных действиях и нести соответствующие издержки. В частности, существуют серьезные опасения, что, присоединившись к НАТО, Украина станет мишенью для террористов.

В целом, больше половины опрошенных с той или иной долей уверенности согласились, что вступление Украины в НАТО…

 Ухудшит отношения с Россией и Белоруссией;

 Вынудит украинских солдат участвовать в военных операциях в интересах США;

 Лишит Украину статуса внеблокового государства, сделает ее мишенью для террористов;

 Повлечет за собой огромные расходы на оборону;

 Обострит напряжение в украинском обществе;

 Приведет к утрате Украиной политической независимости.

В массовом сознании доминируют негативные представления о НАТО. Об Организации Североатлантического договора чаще всего говорят, как об «агрессивном блоке, обеспечивающем экспансию Запада с помощью военной силы» и «инструменте влияния США на политические процессы в мире».

Почти половина (46,1%) опрошенных оценивает деятельности НАТО в сфере обеспечения мира и безопасности в мире и Европе в той или иной степени отрицательно («отрицательно» и «скорее отрицательно»), а положительно («положительно» и «скорее положительно») – в два раза меньше (22,1%).

Среди политических партий, по мнению большинства (56,0%) опрошенных, активным сторонником вступления Украины в НАТО является Народный союз «Наша Украина». Кроме НСНУ чаще всего называли еще и ВО «Батькивщина» (37,6% упоминаний). Что касается активных противников вступления Украины в НАТО, то в этом качестве чаще всего фигурировали Партия регионов (в 49,8% случаях), КПУ (48,5%) и ПСПУ (40,1%).

Среди ведущих украинских политиков в качестве активных сторонников вступления Украины в НАТО респонденты называли, прежде всего, Президента Украины В.Ющенко (указали 66,1% опрошенных), а также лидера парламентской фракции БЮТ Ю.Тимошенко (41,4%). Активными противниками вступления в НАТО чаще всего называли В.Януковича (51,7%), П.Симоненко (48,5%), Н.Витренко (47,6%).

Среди субъектов, которые потенциально могли быть заинтересованы во вступлении Украины в НАТО большинство (55,5%) опрошенных указали В.Ющенко. Именно Президента Украины чаще всего называли в качестве заинтересованного лица, а США оказались на втором месте (их указали 44,0% респондентов). В качестве заинтересованной стороны США называются гораздо чаще (в четыре раза), нежели страны Западной («старой») Европы. На третьем месте оказались «государственные чиновники» (17,7%).

(Мнение о том, что государственные чиновники могут быть заинтересованы во вступлении Украины в НАТО, неоднократно высказывалось на фокус-группах, проводимых «ЦЕССИ-Украина». Особенно на этом акцентировали внимание респонденты – жители Юго-Востока страны. Типичное высказывание из стенограммы: «Конечно, они (чиновники) хотят в НАТО - это и зарубежные командировки, это и совместные учения, это и поездки в Штаты на стажировку – не жизнь, а „малина”…»).