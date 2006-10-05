Депутат Катеринчук выступает против ограничения использования упрощенной системы налогообложения только физическими лицами

Введение ограничения на использование упрощенной системы налогообложения только физическими лицами нанесет большой вред малому и среднему бизнесу, считает народный депутат Украины Николай КАТЕРИНЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН сегодня.

По его словам, введение вышеупомянутого ограничения предусмотрено Государственной программой экономического и социального развития Украины на 2007 год.

«Если мы посмотрим, то увидим, что остается (в 2007 году - УНИАН) старая система налогообложения, но когда мы посмотрим на проект закона о Программе социально-экономического развития на 2007 год, то мы увидим, что там есть настоящий ответ на ту политику, которую будет проводить правительство ЯНУКОВИЧА, то отношение к малому и среднему бизнесу и тем предпринимателям, которые работают в этой системе (работают по упрощенной системе налогообложения - УНИАН)», - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.

По его мнению, с введением такого ограничения «значительный сегмент малого бизнеса фактически будет уничтожен».

Н.КАТЕРИНЧУК также отметил, что сегодня очень важно, чтобы предприниматели обратили внимание на бюджетный процесс, «так как это правда той деятельности политических сил, которые сформировали большинство. И все те лозунги и программы, которые были во время избирательного процесса, сейчас напрямую отражаются в этом документе (законопроекте о Госбюджете - УНИАН)».

«И если сейчас общество не обратит на это внимание, то мы может пропустить такие «новеллы», которые позволят построить именно ту систему, олигархическую систему, систему большого бизнеса, а права большинства граждан Украины, их интересы фактически не будут учтены. Поэтому я призываю всех к широкой дискуссии» - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.