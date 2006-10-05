Малый бизнес должен напомнить депутатам об обещаниях, которые те давали во время выборов -Ляпина

Малый и средний бизнес должен обратиться ко всем политическим силам и напомнить им обещания всяческой поддержки и содействия, которые они давали в ходе избирательной кампании, считает народный депутат Украины Ксения ЛЯПИНА. Об этом она сообщила на пресс-конференции в УНИАН сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, она подчеркнула, что в отличие от бюджета на текущий год, который “заставил сильно понервничать предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, проект Госбюджета-2007 прямых угроз «упрощенцам» не несет”.

В тоже время она отметила, что есть «скрытая угроза», которая заключается в норме Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2007 год, которая подается вместе с проектом Госбюджета и которая должна утверждать приоритеты государственной политики в социально-экономической сфере и устанавливать основные программы бюджетного финансирования. Так, в этой программе предлагается ввести ограничение - использование упрощенной системы налогообложения только физическими лицами, что совсем не на пользу малому бизнесу.

В целом, по мнению К.ЛЯПИНОЙ, в этом году правительство «как-то холодно» отнеслось к подготовке вышеуказанной программы и не откорректировало ее положения с проектом Бюджета-2007.

При этом она подчеркнула, что в любом случае в Программе содержатся нормы, которые раскрывают конкретные намерения правительства и, похоже, эти намерения будут не по душе предпринимателям.

В тоже время К.ЛЯПИНА уверена, что в 2007 году никаких изменений в упрощенной системе налогообложения не произойдет. ,Но при этом она, отметила что «стратегически правительство нацелено на ухудшение и сужение упрощенной системы налогообложения в будущем».

К.ЛЯПИНА считает, что при сложившихся обстоятельствах, малый и средний бизнес должен «стать в жесткую позицию». «Все партии, которые шли на выборы, вот откройте программу каждой партии, даже коммунистической, все говорили о том, что малый и средний бизнес, особенно малый бизнес, является очень важным. Все говорили, что малый бизнес это локомотив, который определяет конкуренцию и так далее» - сказала К.ЛЯПИНА, подчеркнув, что предпринимателям необходимо обратиться ко всем политическим партиям и «напомнить, что они обещали» на выборах.