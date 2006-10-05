Почти 2/3 украинцев на референдуме по вопросу вступления Украины в НАТО намерены голосовать против– исследование

В случае проведения референдума по вопросу вступления Украины в НАТО, за вступление в Альянс намерены проголосовать 21,5%, а против – 60,2% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных исследований «София», обнародованном сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Кроме этого, практически три четверти (73,4%) опрошенных – убеждены, что принимать решение о вступлении Украины в НАТО должны украинские граждане на Всенародном референдуме.

Готовность проголосовать за вступление Украины в НАТО чаще всего демонстрировали жители Запада страны, а против вступления – жители Донбасса и Крыма.

Отмечается, что сторонники вступления Украины в НАТО свою позицию объясняют, прежде всего, тем, что присоединение к Организации Североатлантического договора даст гарантии безопасности Украины; повысит международный авторитет Украины; позволит укрепить и модернизировать украинскую армию; ускорит интеграцию Украины в Евросоюз.

В тоже время, главными мотивами отрицательного отношения к вступлению Украины в НАТО являются: возможность ухудшения отношений с Россией и связанных с этим негативных последствий экономического и неэкономического характера; представление о НАТО, как агрессивном блоке, ведущем частые войны. В частности, вступление в Альянс связывают с тем, что Украина будет вынуждена участвовать в военных действиях и нести соответствующие издержки. В частности, существуют серьезные опасения, что, присоединившись к НАТО, Украина станет мишенью для террористов.

В целом, больше половины опрошенных с той или иной долей уверенности согласились, что вступление Украины в НАТО: ухудшит отношения с Россией и Беларусью; вынудит украинских солдат участвовать в военных операциях в интересах США; повлечет за собой огромные расходы на оборону; обострит напряжение в украинском обществе; приведет к утрате Украиной политической независимости.

В исследовании отмечается, что в массовом сознании доминируют негативные представления о НАТО. Об Организации Североатлантического договора чаще всего говорят, как об «агрессивном блоке, обеспечивающем экспансию Запада с помощью военной силы» и «инструменте влияния США на политические процессы в мире».

Почти половина (46,1%) опрошенных оценивает деятельности НАТО в сфере обеспечения мира и безопасности в мире и Европе в той или иной степени отрицательно («отрицательно» и «скорее отрицательно»), а положительно («положительно» и «скорее положительно») – в два раза меньше (22,1%).

Среди политических партий, по мнению большинства (56,0%) опрошенных, активным сторонником вступления Украины в НАТО является «Народный союз «Наша Украина». Кроме НСНУ чаще всего называли еще и ВО «Батькивщина» (37,6% упоминаний). Что касается активных противников вступления Украины в НАТО, то в этом качестве чаще всего фигурировали Партия регионов (в 49,8% случаях), КПУ (48,5%) и ПСПУ (40,1%).

Среди ведущих украинских политиков в качестве активных сторонников вступления Украины в НАТО респонденты называли, прежде всего, Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО (указали 66,1% опрошенных), а также лидера парламентской фракции БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО (41,4%). Активными противниками вступления в НАТО чаще всего называли Виктора ЯНУКОВИЧА (51,7%), Петра СИМОНЕНКО (48,5%), Наталию ВИТРЕНКО (47,6%).

Также отмечается, что во вступлении Украины в НАТО наиболее заинтересованы В.ЮЩЕНКО (55,5%) и США (44,0%).

Опрос проводился с 9 по 17 сентября 2006 г. Всего было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность – многоступенчатая случайная, на последнем этапе – квотная. Выборка репрезентативная по основным социально-демографическим признакам (пол, возраст, тип населенного пункта и регион проживания). Метод проведения опроса – стандартизированное интервью «лицом к лицу» по месту проживания респондента (на дому). Опрос проводился во всех областях Украины, АР Крым, Киеве и Севастополе (в 128 населенных пунктах). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.