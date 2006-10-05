Почти половина украинцев отдает предпочтение интеграции с Россией и странами СНГ – опрос

Почти половина (47,1%) украинцев, выбирая один из трех возможных путей развития Украины, отдает предпочтение интеграции с Россией и странами СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных исследований «София», представленные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В тоже время около четверти (24,2%) респондентов считают, что Украине следует опираться только на собственные ресурсы и укреплять независимость. И только 20,5% опрошенных отдает предпочтение интеграции Украины с западными странами.

Эксперты отмечают, что в массовом сознании сложилось дифференцированное представление о «Западе». Как партнер для сотрудничества привлекает в основном Европа (ЕС), и в гораздо меньшей степени – США. Это обстоятельство отчасти объясняет различия в отношении украинских граждан к перспективам европейской интеграции и североатлантической.

Так, более половины (55,8%) опрошенных в той или иной степени одобряют курс на интеграцию в ЕС. Однако экономическое сотрудничество с Россией привлекает еще больше симпатиков. В целом более чем две трети (68,6%) опрошенных в той или иной степени положительно относятся к участию Украины в создании ЕЭП с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Из перечня возможных вариантов военно-политического сотрудничества наибольшее число опрошенных (30,8%) отдают предпочтение нейтралитету, полагая, что Украина должна быть внеблоковой страной и не вступать в военно-политические союзы. В поддержку идеи создания новой системы европейской безопасности с участием России и Украины, но без США высказалось 12,2% респондентов.

Оценивая своевременность вступления Украины в НАТО, только 10,3% опрошенных указали, что это сделать «обязательно нужно, и как можно скорее». В тоже время почти половина (44,8%) респондентов полагает, что этого делать «не нужно, ни при каких обстоятельствах». Остальные опрошенные в разных формулировках склоняются к мнению, что в данный момент такой шаг несвоевременен.

Опрос проводился с 9 по 17 сентября 2006 г. Всего было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность – многоступенчатая случайная, на последнем этапе – квотная. Выборка репрезентативная по основным социально-демографическим признакам (пол, возраст, тип населенного пункта и регион проживания). Метод проведения опроса – стандартизированное интервью «лицом к лицу» по месту проживания респондента (на дому). Опрос проводился во всех областях Украины, АР Крым, Киеве и Севастополе (в 128 населенных пунктах). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.