Участники благотворительного автопробега призывают всех неравнодушных оказать посильную помощь детдомам Украины

Участники благотворительного автопробега, который проходил в Украине с 30 сентября по 5 октября под девизом «Не будь равнодушным – это тоже наши дети», призывают всех граждан, независимо от их состоятельности, оказать посильную помощь детским домам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такой призыв был озвучен участниками и организаторами благотворительного автопробега сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Самые большие проблемы, с которыми сталкиваются детские дома, – это ремонт, мебель, белье, гигиенические средства. А самое главное, эти дети нуждаются во внимании, общении и заботе», - сказала участница акции Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА.

В свою очередь, другая участница Наталья ЗГУРСКАЯ добавила, что оказать помощь детским домам может любой человек, независимо от его доходов. «Купить туалетную бумагу или подгузники для детей может каждый, и для этого не обязательно быть богатым», - пояснила она.

Н.КОЛОКОЛЬЦЕВА также сообщила, что интернет-проект “Ребенок. Семья. Забота” продолжит заниматься проблемой детей. «Мы планируем создать новый интернет-сайт, на котором будет представлена вся информация о всех детских домах Украины и их проблемах и потребностях», - добавила она.

По ее словам, сейчас обсуждается возможность организации аналогичного автопробега с участием врачей для проведения обследования состояния здоровья детей, которые находятся в детских домах. При этом Н.КОЛОКОЛЬЦЕВА также считает необходимым усилить работу с родителями, чтобы предотвратить перевод их детей на воспитание в детские дома и интернаты.