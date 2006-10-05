14 октября МОО “Украинское казачество” будет отмечать свое 15-летие

14 октября этого года по всей Украине Международное общественное объединение “Украинское казачество” будет отмечать свое 15-летие.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный атаман Украинского казачества, генерал-атаман Владимир МИХАЙЛОВ.

По его информации, МОО насчитывает уже, по меньшей мере, 15 лет. Первым гетманом Украинского казачества казацкими общинами был избран Вячеслав ЧОРНОВИЛ. На сегодняшний день согласно реестрам “УК” в Украине насчитывается около 150 тыс. членов этой организации. “Но по большому счету, не следует забывать, что у казака есть жена, а, следовательно, цифра увеличивается вдвое. И не забывайте, что есть дети – его племя казацкое. Потому на сколько нужно умножить эту цифру, не знаю”, - отметил он. В.МИХАЙЛОВ подчеркнул, что за полтора года после Помаранчевой революции он не получил ни одного заявления о добровольном выходе из организации. Сегодня в составе МОО “УК" 19 областных и более 26 объединений – организаций, в т.ч. за рубежом – в Аргентине, Австралии, Америке, Канаде, Германии, Бельгии, Франции, России.

Гетманом “УК” в январе в 2005 г. в Киеве на площади возле Софийского собора свыше 1 тыс. 200 человек избрали Виктора ЮЩЕНКО, проинформировал В.МИХАЙЛОВ. (В настоящее время, согласно с изменениями к уставу организации Верховным атаманом “УК” избран Игорь Вардинец, поскольку отменено понятие “гетман”. Полномочия И.Вардинца подтверджены 29 сентября э.г. на 23-й Великой Раде УК в Тернополе). В то же время он подчеркнул, что по различным запросами, которые делала его организация, поступила информация о существовании в Украине где-то около 1 тыс. 700 организаций казаков разного масштаба – “от села, поселка, улицы, даже угла”. “5 человек собрались и сделали всеукраинскую организацию...”, - отметил В.МИХАЙЛОВ. По его убеждению, существование таких организаций раскалывает единое казачество Украины. Кроме того, по словам главного атамана, на сегодняшний день не все руководители общин покинули свои должности, и сейчас существует еще 9 гетманов (кроме В.ЮЩЕНКО - УНИАНА).

Потому 29 сентября этого года в Тернополе на Большом казацком совете было принято решение о структуризации всех общественных объединений казацкого направления в одну массивную единую организацию – “Украинское казачество”.

В свою очередь генеральный инспектор “Украинского казачества”, генерал-есаул Сергей КРАСУЛЕНКО отметил, что согласно принятому решению, “УК” как одна из ведущих организаций, принимает на себя функции по объединению всех украинцев, всех казаков, в единую общественную организацию. “Потому мы будем проверять. И у нас есть достаточно сил и возможностей, чтобы проверить сколько у того гетмана казаков и чем они занимаются”, - подчеркнул он. – Мы не будем называть фамилии сегодня, но это будет в тех судебных процессах, какие мы начинаем буквально с сегодняшнего дня”.

Кроме того, планируется проводить большую пропагандистскую и информационную работу.

“Нам нужно развенчать тех всех гетманов левобережных, правобережных и т.д. Потому те мероприятия, которые планируются на Покрова, будут проводиться по всей Украине. Уже есть приказ Верховного атамана Украинского казачества, чтобы проводить такие мероприятия на местах для того, чтобы народ увидел, что действительно представляет собой Международная организация “УК”, - сказал он, отметив также, что с этой целью МОО наработало четкую программу.

В то же время С.КРАСУЛЕНКО отметил, что “все украинцы являются казаками и побратимами”, потому на празднование приглашаются все украинцы, которые считают себя казаками.

Он подчеркнул, что “УК” является не политической организацией, которая будет всегда отстаивать интересы каждого гражданина, каждого казака.

В ходе структуризации также будет составлен единый реестр украинского казачества, который, по словам С.КРАСУЛЕНКО, планируется завершить за 2-3 месяца. Потом, все кто будут вступать в “УК” в обязательном порядке будут заноситься в этот единый реестр.