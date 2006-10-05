Украинская компания Wnet переходит к мировой модели отношений со всеми операторами

Украинская компания Wnet (Киев) переходит к мировой модели отношений со всеми операторами. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель компании Wnet Алексей КЛЕЩЕВНИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.КЛЕЩЕВНИКОВА, уже «в середине этого года стало очевидным, что рынок Интернет-услуг в Украине нуждается в оздоровлении, необходим качественно новый формат построения взаимоотношений между основными фигурами рынка».

В частности, он отметил, что на протяжении последних двух лет компания Wnet является одим из крупных, а в последнее время и самым крупным генератором трафика в Украине, который достигает 2 Гбит/с (при общем объеме 4 Гбит/с), в то же время текущие правила взаимодействия в киевской точке обмена трафиком UA-IX начали сдерживать развитие компании Wnet. По словам А.КЛЕЩЕВНИКОВА, компания столкнулась с большими потерями трафика – до 10% и более при работе через точку обмена трафиком UA-IX. При этом, по его слова, компания не смогла, согласно правилам UA-IX, организовывать паритетные каналы для отдельных опеаторов через точку обмена трафиком. Он также отметил, что UA-IX не смогла обеспечить техническую возможность для компании обеспечить прохождение возросшего трафика. «Текущие правила взаимодействия в UA-IX начали сдерживать развитие компании», - отметил он.

По данным А.КЛЕЩЕВНИКОВА, компания Wnet неоднократно обращалась в администрацию UA-IX и техническим службам с просьбой относительно разрешения возникших проблем. «Поскольку адекватный ответ так и не был получен», - отметил он, компания Wnet «была вынуждена отключить порт для недопущения нарушений правил UA-IX и перейти к «мировой» модели отношений со всеми операторами».

По словам А.КЛЕЩЕВНИКОВА, «ничего экстраординарного не произошло». Он уверен, что это послужит «катализатором для процесса преобразования всего рынка Интернет Украины в сторону принятия общемировых стандартов». По мнению А.КЛЕЩЕВНИКОВА, результатами таких перемен в будущем станет существенное увеличение привлекательности выделенных каналов больших емкостей для бизнес-сегмента, производители и генераторы контента, в т.ч. и СМИ, палучат возможность стать равноправными участниками мирового рынка Интернет, домашние пользователи смогут воспользоваться дешевыми неограниченными тарифами.

В то же время А.КЛЕЩЕВНИКОВ отметил, что он выступает за сохранение UA-IX. «Нас устраивает существование UA-IX», - сказал он. По мнению А.КЛЕЩЕВНИКОВА, если UA-IX исчезнет, это отбросит рынок на 5-7 лет назад. При этом он подчеркнул, что угроза такого сценария развития существует, в случае, например, выхода из UA-IX первых пяти крупнейших компаний, на которые приходится 80% трафика через UA-IX. По его мнению, подобные проблемы у крупных участников UA-IX могут возникнуть уже через три месяца.

Комментировать причины поведения администрации UA-IX, что привело к закрытию порта на UA-IX в компании Wnet, А.КЛЕЩЕВНИКОВ не стал, отметив лишь, что такая точка обмена трафика «должна быть нейтральной» и к ее управлению «не должны привлекаться лица, аффилировнные с другими участниками рынка».

А.КЛЕЩЕВНИКОВ также подчеркнул, что в случае решения возникших проблем - как возникших между компанией Wnet и UA-IX, так и общих - компания Wnet готова продолжать работать в этой точке обмена трафика. Пока же она обменивается трафиком по прямым каналам с другими компаниями.

Справка УНИАН. Основанная в 1999 году как Интернет-провайдер, компания Wnet за время своего существования значительно расширила поле деятельности и подошла к своему 7-летию будучи уже многопрофильным IP-оператором связи и одним из ключевых игроков на рынке телекоммуникационных услуг Украины. Результатом стремительного развития Wnet стало построение собственной IP/MPLS сети, охватывающей более 15 регионов Украины, и обеспечение её мощными зарубежными каналами. Инфраструктура компании также содержит в себе более 60 паритетных каналов. На протяжении последних двух лет Wnet является одним из самых крупных, а в последнее время и самым крупным генератором трафика в Украине (порядка 2 Гбит/с при общей полосе 4Гбит/с).