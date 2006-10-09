Коалиция защиты прав инвалидов требует от власти обеспечить равные права для людей как с физическими, так и с психическими проблемами

Всеукраинская общественная организация «Коалиция защиты прав инвалидов и лиц с интеллектуальной недостаточностью» требует от руководства Украины обеспечить лицам с психическими проблемами такие же права, какие существуют для людей с физическими проблемами.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН, организованной совместно с Министерством труда и социальной политики Украины, Национальным педагогическим университетом им. Драгоманова, международным благотворительным фондом "Шаг за шагом", благотворительным обществом "Джерела" к Всемирному дню охраны психического здоровья, который отмечается 10 октября.

Исполнительный директор Коалиции защиты прав инвалидов и лиц с интеллектуальной недостаточностью Раиса КРАВЧЕНКО отметила, что традиционно завтра в Киев приедут представители 56 организаций инвалидов из всех регионов Украины, чтобы обсудить актуальные вопросы и провести диалог с властью.

Она сообщила, что завтра на Дне правительства в Верховной Раде планируется обсудить Государственную программу профессиональной реабилитации и занятости лиц с физическими ограничениями. По словам Р.КРАВЧЕНКО, последние 5 лет государство предоставляло средства на развитие системы профессиональной реабилитации и занятости лиц с физическими ограничениями, но полностью проигнорирован вопрос реабилитации и занятости лиц с психическими проблемами и людей с умственной отсталостью. При этом она напомнила, что в Украине таких людей 284 тысячи, из них 88 тысяч имеют статус инвалидов.

Более того, сказала Р.КРАВЧЕНКО, на завтра в парламент не приглашена ни одна общественная организация, которая представляет интересы людей с умственной отсталостью или психическими расстройствами.

По ее словам, Коалиция обратилась в профильные комиссии и комитеты ВР с требованием, во-первых, при разработке документов национального уровня относительно политики социальной защиты инвалидов обязательно учитывать проблемы людей с психиатрическими диагнозами и умственной отсталостью. Во-вторых, сказала она, представители общественных организаций отмечают необходимость разработки Кабинетом Министров отдельной программы создания системы занятости лиц с психическими проблемами и умственной отсталостью.

“В-третьих, - отметила Р.КРАВЧЕНКО, - следует обратить внимание на такое противоречие в законодательстве: статья 19 Закона Украины “Об основах социальной защищенности инвалидов” предусматривает 4-процентную квоту рабочих мест для инвалидов. Вместе с тем, статья 5 Закона “О психиатрической помощи” предусматривает квоту в квоте - квоту рабочих мест для инвалидов с психиатрическими диагнозами. Нет ни одного нормативного акта, который бы регулировал предоставление работы людям с психиатрическими проблемами”.

Р.КРАВЧЕНКО также сообщила, что 9-11 октября в Киеве пройдет научно-практическая конференция “Вопросы качества жизни людей с умственной отсталостью в Украине”. По информации исполнительного директора Коалиции, прежде всего, ее участники уделят внимание вопросам опеки над людьми с умственной отсталостью.

“Сегодня, если Министерство труда и социальной политики и Минобразования идут навстречу нашим детям – инициировали разработку Концепции социальной адаптации человека с умственной отсталостью, инициируют меры по инклюзивному образованию, то со стороны Министерства здравоохранения и Министерства по делам семьи, молодежи и спорту мы не видим тех усилий, которые бы показывали их внимание к людям с умственной отсталостью”, - отметила Р.КРАВЧЕНКО. По ее словам, сейчас действует длительная процедура оформления опеки, которая является одинаковой и для матери, и для постороннего человека, неподобающим также является состояние опеки.

“Нас беспокоит то, что по 7 сотен людей недееспособных находятся на попечении руководителя интерната. Опекунские советы допускают злоупотребления имущественные – квартиры детей с психической недостаточностью, в которых умирают родители, продаются легко за копейки, а дети оказываются на улице”, - сказала Р.КРАВЧЕНКО.

В свою очередь основатель общественной организации “Ассоциация психиатров Украины” Семен ГЛУЗМАН сообщил, что с момента создания ассоциации при ней действует группа по защите прав психически больных.

“Основными клиентами бывают именно психически больные дети или дети с умственной отсталостью, которые вырастают и остаются без родителей. Именно они чаще всего испытывают насилие либо со стороны организованной преступной группы, либо конкретных людей. У них отбирают имущество, квартиры, потому что они беспомощные, как правило, добрые, спокойные люди и доверчивые”, - подчеркнул С.ГЛУЗМАН.

При этом он отметил, что защитой все же должны заниматься профессиональные юристы, но за время работы группы “ни разу не было звонков или писем из прокуратуры или Министерства юстиции, то есть из тех мест, где должны быть больше обеспокоены такими проблемами, чем мы”.

“Проблемы этих особенных детей необходимо решать, потому что необходимо научить их жить вместе с нами”, - считает психиатр. Одним из наиболее серьезных аргументов, по его мнению, является экономический, поскольку пребывание на протяжении всей жизни умственно отсталых детей в интернате стоит налогоплательщику намного больше, чем пребывание в новационных формах, которые действуют на Западе.

“Я надеюсь, что наша власть, независимо от ее цвета, услышит этот аргумент и поймет, что бюджет необходимо экономить. Тогда, возможно, интернатов станет меньше, а возможностей для этих детей будет больше. И тогда мы, вероятно, станем более богатой страной”, - сказал С.ГЛУЗМАН.