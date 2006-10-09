На учредительном съезде принято решение о создании Аграрной партии Украины

7 октября на учредительном съезде было принято решение о создании Аграрной партии Украины.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН председатель Аграрной партии Украины Михаил ЗУБЕЦ.

По его словам, вскоре в Министерство юстиции будут поданы необходимые документы для регистрации партии. М.ЗУБЕЦ отметил, что для этого необходимо собрать 10 тысяч подписей.

Он также напомнил, что Аграрная партия Украины была создана еще 10 лет назад, однако в 2004 году «появились желающие» использовать бренд партии, и она превратилась в Народную аграрную партию Украины, которая впоследствии получила название Народная партия, которую возглавил тогдашний председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

По словам М.ЗУБЦА, крестьяне были недовольны таким развитием событий, поскольку программа партии была потеряна, и не поддержали Народную партию на парламентских выборах. Он также отметил, что необходимость возрождения политической структуры на селе постоянно чувствовалась, в связи с чем было решено создать Аграрную партию.

Заместитель председателя Аграрной партии Олег ЛИТВАК в свою очередь отметил, что партия намерена защищать социальные, правовые и политические аспекты жизни села. “Село забыто в правовом, политическом и социальном плане, в политическом плане о нем вспоминают только во время выборов”, - сказал он.

Как отметил О.ЛИТВАК, назрело проведение земельной реформы, когда земля станет предметом рыночных отношений. “Поэтому задача Аграрной партии - создать такую правовую базу и механизм, чтобы через представителей Аграрной партии-депутатов Верховной Рады и тех, которые работают в исполнительной ветви власти, создать нормальный правовой заслон тем, кто далек от земли, но хотел бы быть посредником между национальным богатством земли и, с другой стороны, ее разбазариванием”, - сказал он.

По мнению О.ЛИТВАКА, Аграрная партия должна стать на правовую защиту населения, работающего в агропромышленном комплексе. “Речь идет о том, чтобы создать новую экономико-правовую политику защиты работников агропромышленного комплекса”, - добавил он.

Отвечая на вопрос, не будет ли пытаться Аграрная партия расколоть Народную партию, М.ЗУБЕЦ отметил: “Совсем нет. Это не наши функции, у нас таких амбиций нет”. В то же время он отметил, что “истинные аграрии все будут здесь (в новой партии)”.