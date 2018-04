В Киев приезжают гуру стратегического брендинга – Эл и Лора Райс

13 октября 2006 года в Киеве впервые в СНГ проведут свой мастер-класс всемирно известные стратеги в области маркетинга и брендинга Эл и Лора Райс, основатели консалтинговой компании Ries&Ries. Среди их клиентов компании, занимающие лидирующие позиции в рейтинге Fortune 500: IBM, Intel, AT&T, Merck Development, Procter & Gamble.

Эл Райс и его дочь Лора приедут в Киев по приглашению журнала &.СТРАТЕГИИ и Киево-Могилянской Бизнес-Школы. Организаторы мастер-класса считают, что в Украине уже давно пришло время не просто заниматься бизнесом, но отстраивать бренды. Это не первый подобный проект: ранее при помощи этих же партнеров были организованы семинары и мастер-классы Джека Траута, Филипа Котлера, Чан Кима и Элии Голдратта.

Тема мастер-класса - «Стратегии бренда, с которым побеждают. Как победить конкурентов благодаря мощной стратегии бренда» – рассчитана на ведущих топ-менеджеров, владельцев и совладельцев компаний Украины. В мастер-классе смогут принять участие 200 человек. О значительном интересе свидетельствуют продажи мест на участие в мастер-классе, которые заметно активизировались в начале октября.

Эл Райс является создателем концепции позиционирования, которая на практике довела свою жизнеспособность. Многие лучшие мировые бренды стали успешными благодаря тому, что были первыми и смогли дифференцироваться. «Сегодня в маркетинге присутствует на самом деле очень мало коммуникации, – считает Эл Райс. – Большинство людей ассоциируют бренды с их позиционированием. «Rolex – это лучшие дорогие часы» –вот пример типичного позиционирования. Но когда вы спросите потребителей, что они знают о часах Rolex – как они сделаны, почему они хороши, – большинство из них не назовут ни одной специфичной для Rolex черты. Гораздо более важный момент состоит в другом – в том, что Rolex «владеет» позицией «роскошные часы» в сознании потребителя». На мастер-классе Эл Райс расскажет, как реализовать на практике стратегию брендинга, а также запустить бренд благодаря стратегии PR, которая сегодня является более эффективной, чем реклама.

Эл Райс – автор и соавтор 11 бестселлеров в области маркетинга и брендинга. Среди них «Позиционирование: битва за узнаваемость» (является признанным мировым бестселлером и переиздавалась 20 раз), «Маркетинговые войны», «22 непреложных закона маркетинга», «22 закона создания бренда», «Расцвет PR и упадок рекламы», «Происхождение брендов, или Естественный отбор в мире бизнеса» и др. В июле 2006 года Companion Group, издатель журнала &.СТРАТЕГИИ, впервые выпустил в свет обновленное издание «Маркетинговых войн» на украинском языке.

В 2002 году журнал Business 2.0 назвал Лору Райс гуру менеджмента. Она – бренд-эксперт ведущего телеканала новостей CNN, также часто комментирует бизнес-новости на Fox News Channel, CNBC, ABC World News Tonight. Лору Райс постоянно цитируют New York Times, The Wall Street Journal, USA Today, Associated Press, Advertising Age и другие известные издания.

Стоимость билета на мастер-класс: 600 долларов США (в т.ч. с НДС).

Стоимость VIP-пакета: 750 долларов США (в т.ч. с НДС) [Премиальные места на мастер-классе + последнее обновленное издание книги «Маркетинговые войны» Эл Райса и Джека Траута].

Количественные скидки:

3-4 билета – 5%

5-10 билетов -10%

Детальную информацию о событии можно получить по телефону

8 (044) 494 25 04 (02), или по е-mail: russkina@companion.ua (Наталья Русскина)

Для участия в мастер-классе Вы также можете зарегистрироваться на сайте журнала &.СТРАТЕГИИ

http://www.strategy.com.ua/strategy/conference.aspx?conference=8

