Решение суда, признавшего недействительной допэмиссию на «Запорожстали», повысит доверие инвесторов к украинским эмитентам - эксперты

Эксперты украинского фондового рынка приветствует решение Хозяйственного суда г. Киева от 9 октября, признавшего недействительной допэмиссию на ОАО «Запорожсталь».

Как заявил на совместной пресс-конференции ряда инвестиционных компаний в УНИАН генеральный директор Concorde Capital Игорь МАЗЕПА, данное решение направленно на защиту интересов миноритарных акционеров, повысит доверие инвесторов к украинским эмитентам.

«Фактически, сегодня в Украине только зарождается корпоративная культура, поэтому значение данного судебного решения, направленного на соблюдение ее норм, трудно переоценить», - отметил гендиректор Concorde Capital.

Как сообщил на пресс-конференции директор фондовой компании «Драгон Капитал» Дмитрий ТАРАБАКИН, его компания также оспорила в суде законность проведения допэмиссии на «Запорожстали», однако в связи с решением Хозсуда от 9 октября решила объединить свои усилия с другими инвесткомпаниями, в частности с «Ренессанс Капитал Украина» по доведению данного решения до выполнения. «Пока что рассмотрение нашего иска не имеет смысла, поскольку уже есть решение по иску «Ренессанс Капитал», - сказал Д.ТАРАБАКИН.

Председатель ООО «Ренессанс Капитал Украина» Григорий ГУРТОВОЙ отметил, что, несмотря на то, что миноритарные акционеры «Запорожстали» настроены на диалог, со стороны мажоритарных акционеров «Запорожстали» пока что не было предпринято никаких шагов, которые позволили бы сторонам прийти к мировому соглашению. При этом, по его словам, миноритарные акционеры заинтересованы в развитии «Запорожстали», как прибыльного и перспективного предприятия. Как отметил Г.ГУРТОВОЙ, реальная рыночная оценка активов предприятия, при условии разрешения корпоративного конфликта, позволяет говорить о возможном двое- или троекратном увеличении цены акций этого эмитента.

Представители инвестиционных компаний также заявили о намерении обратиться к губернатору Запорожской области с просьбой, по возможности, поспособствовать правовому решению конфликтной ситуации вокруг проведения допэмиссии на «Запорожстали».

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд г. Киева 9 октября признал недействительным решение общего собрания акционеров ОАО «Запорожсталь» от 7 июля 2006 года о присоединении к ОАО пяти обществ с ограниченной ответственностью, таким образом, признав недействительной проведение допэмиссии на этом предприятии. Данное решение было вынесено по результатам рассмотрения в суде иска компании «Ренессанс Секъюритиз Лимитед», которая входит в инвестиционную группу «Ренессанс Капитал». Суд принял данное решение, основываясь на фактах нарушения прав миноритарных акционеров при проведении допэмиссии, а также в связи с не предоставлением полной и объективной информации о предприятиях, которые присоединялись к ОАО «Запорожсталь».

Справка УНИАН. Акционеры ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» на своем собрании 7 июня 2006 года приняли решение увеличить уставный фонд ОАО «Запорожсталь» на 450 млн. грн. - до 660,92 млн. грн. путем дополнительной эмиссии акций: с помощью выпуска 1,8 млрд. простых именных акций номиналом 0,25 гривни.

На предприятии объясняют принятие этого решения включением в состав ОАО «Запорожсталь» обществ с ограниченной ответственностью - «Торговый дом Запорожсталь», «Торговый дом огнеупоров», «Центросталь», производственно-торгового предприятие «Запорожсталь-Инвест-Торгпром» и зарегистрированного в Киеве ООО «СТИЛ ТРЕК». Планировалось, что подписки на акции допэмиссии не будет: акции должны были обмениваться на доли в уставных фондах присоединяемых компаний.

ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» им.Орджоникидзе» - одно из крупнейших в Украине металлургических предприятий с полным металлургическим циклом. Производит горячекатаный и холоднокатаный листовой прокат толщиной 0,5-7,0 мм из углеродистых, низколегированных, легированных и нержавеющих сталей.

2005-й год комбинат закончил с чистой прибылью 763,777 млн. грн., увеличив чистый доход на 12,7% или на 905,398 млн. грн. - до 8 млрд. 050,142 млн. грн.

В настоящее время около 45% акций ОАО «Запорожсталь» контролируются холдингом Midland Resources Holding Ltd, украинской компании «Захид-Резерв» принадлежат около 28,5% акций.