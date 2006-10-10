Фондовики не исключают, что возможное решение о допэмиссии на «Запорожкоксе» может быть обжаловано в суде

В случае принятия акционерами ОАО «Запорожкокс» на собрании 18 октября решения о проведении допэмиссии, не исключено, что оно будет обжаловано в суде. Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН директор компании «Драгон Капитал» Дмитрий ТАРАБАКИН.

В то же время он отметил, что сегодня пока что еще рано говорить конкретно о возможном развитии событий вокруг проведения допэмиссии на этом предприятии, поскольку решение о допэмиссии может быть и не принято акционерами. Д.ТАРАБАКИН напомнил, что в состав акционеров «Запорожкокс» входит СКМ, которая сегодня позиционирует себя как открытая и публичная компания, «вкладывающая миллионы в свой имидж». По мнению директора «Драгон Капитал», именно возможная позиция СКМ в отношении допэмиссии на «Запорожкоксе» делает ситуацию на этом предприятии не столь однозначной, как это было на «Запорожстали»

Д.ТАРАБАКИН также отметил, что в случае принятия акционерами «Запорожкокса» решения о проведения допэмиссии, миноритарии будут предпринимать такие же действия, как и в случае с «Запорожсталью». «Мы будем двигаться по аналогичной с «Запорожсталью» дорожной карте - иски и пр.», - отметил Д.ТАРАБАКИН.

Как сообщал УНИАН, акционеры ОАО «Запорожкокс» планируют 18 октября на общем собрании акционеров рассмотреть вопрос об увеличении уставного фонда в 11 раз - до 12 млн. 193,2 тыс. грн.

Справка УНИАН. Крупнейшими акционерами ОАО «Запорожкокс» являются меткомбинат ОАО «Запорожсталь» (41,8% акций), компания СКМ (35,7%), компания АРС (15,3%). Остальные 7,2% акций распределены между мелкими акционерами.

Основная продукция ОАО «Запорожкокс» - доменный кокс. Кроме того, завод выпускает пековый кокс, синтетический бензин, сульфат аммония, бензол и другие вещества, которые входят в комплексные добавки для бетонов.