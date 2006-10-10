Ассоциация юристов Украины считает необходимым объединить адвокатов в единую организацию для решения их проблем.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН почетный член АЮУ Клара МАРГУЛЯН, на сегодня существующего союза адвокатов недостаточно, потому что не все адвокаты являются членами этого союза.

Поэтому, по словам К.МАРГУЛЯН, назревает необходимость создать единую организацию, куда бы вошли все адвокаты, а их, по ориентировочным подсчетам (точной цифры не знает никто), более 20 тысяч. По ее мнению, если в Украине не будет создана такая организация, то адвокаты не смогут нормально работать, особенно, учитывая те пробелы, которые есть сегодня в действующем законодательстве.

Кроме того, К.МАРГУЛЯН выразила надежду, что единая сильная организация адвокатов сможет занять достойное место в обществе и влиять на процессы, которые происходят в нем.

В то же время она отметила, что на данное время многое в адвокатуре делается стихийно, а так не должно быть.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции член правления Ассоциации юристов Украины Дмитрий КУХНЮК, говоря о работе ассоциации, отметил, что она давно принимает участие в реформировании законодательства об адвокатуре, что даст возможность расширить права адвокатов, предоставит им равные права во всех видах судебных процессов.

*** Ассоциация юристов Украины была создана в 2002 году. АЮУ является общественной неприбыльной организацией. Ассоциация ставит целью содействие реформе судебной системы, реформирование адвокатуры, распространение правовой информации среди общественности, участие в реализации проекта по формированию системы бесплатной правовой помощи и тому подобное. На сегодня ее членами являются более 2 тыс. представителей всех направлений юридической профессии. АЮУ аккумулирует и воплощает прогрессивные идеи юристов для укрепления демократии и верховенства права в Украине.