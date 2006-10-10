Гражданская сеть ОПОРА заявляет, что новые выборы мэров в Чернигове, Полтаве, Черкассах и Кировограде - под угрозой срыва

Активисты Гражданской сети ОПОРА заявляют, что новые выборы мэров в Чернигове, Полтаве, Черкассах и Кировограде могут быть сорваны.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили координаторы Гражданской сети ОПОРА в Чернигове Александр ЛОМАКО, в Черкассах - Сергей ВАРИЧ и в Кировограде - Александр ЦЫЦЕНКО.

В частности, А.ЛОМАКО напомнил, что выборы мэра в Черкассах запланированы на 5 ноября, а в Чернигове, Полтаве и Кировограде на 26 ноября.

“Определенные тенденции непрозрачности, угрозы срыва и возможного неосознанного выбора избирателей, невысокая явка являются общими для всех этих городов”, - отметил А.ЛОМАКО.

По его словам, ОПОРА будет осуществлять контроль над избирательным процессом во всех четырех городах.

А.ЛОМАКО подчеркнул, что в Чернигове, Черкассах будет “глобальный” мониторинг, а в Полтаве и Кировограде - в общих чертах”.

Он заверил, что основная фаза избирательных гонок в этих городах будет под контролем ОПОРЫ. Предусматривается информирование центральных СМИ о ходе избирательных процессов.

Он заметил, что для предотвращения срыва выборов ОПОРА будет предпринимать конкретные шаги: контроль над избирательным процессом со стороны независимой общественной силы; обучение и сопровождение работы членов УИК с последующим мониторингом их деятельности; мобилизационная кампания направлена на повышение явки избирателей на участки в день голосования; мониторинг программных обещаний кандидатов; оперативная реакция на нарушения со стороны власти, кандидатов, силовых структур и информирование об этом общественности и СМИ.

А.ЛОМАКО также сообщил, что в день выборов в этих городах будут работать независимые общественные пресс-центры, где смогут выступить кандидаты, мониторинговые группы и представители местной власти.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Черкасская городская территориальная избирательная комиссия назначила повторные выборы городского председателя Черкасс на 5 ноября. 14 сентября Верховная Рада назначила на 26 ноября внеочередные выборы городских председателей Кировограда, Полтавы и Чернигова.

Внеочередные выборы мэров этих городов будут проведены в связи с досрочным прекращением полномочий Черниговского городского председателя Николая РУДЬКОВСКОГО, Полтавского городского председателя Анатолия КУКОБЫ и Кировоградского городского председателя Валерия КАЛЬЧЕНКО, которые приняли решение работать в Верховной Раде.