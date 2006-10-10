СПГУ просит Тимошенко разъяснить позицию фракции в отношении действий депутата Зубова на территории Святогорской Лавры

Союз православных граждан Украины обратился к лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО за официальным разъяснением позиции фракции по поводу действий народного депутата Валентина ЗУБОВА (фракция БЮТ) на территории Святогорской Лавры.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель СПГУ Валерий КАУРОВ.

В пресс-конференции также взяли участие представитель Украинской православной церкви Московского патриархата, представитель Киевской метрополии игумен АРИСТАРХ, представитель Святогорской Лавры игумен ФЕОФАН, пресс-секретарь СПГУ, лидер Крымской организации «Прорыв» Надежда ПОЛЯКОВА.

Н.ПОЛЯКОВА отметила, что конфликт народного депутата и верующих длиться уже не первый год. По ее словам, суть в том, что В.ЗУБОВ, согласно решений Святогорского горсовета от 2004-2005 гг., получил в аренду, а потом в собственность земли на территории Святогорской Лавры, перед этим выкупив здание, размещенное в лавре, планирует открыть здесь свою приемную, ресторан и музей атеизма. Кроме того, по словам Н.ПОЛЯКОВОЙ, за прошедшие годы В.ЗУБОВ произвел самозахват части территории Лавры, самочинно возвел второй этаж, и теперь здание, по мнению экспертов, обезобразившее обзор Лавры, угрожает жизни людей. Как отметила Н.ПОЛЯКОВА, все протесты братии и верующих депутат игнорирует по сей день.

В свою очередь В.КАУРОВ отметил, что в конце 2005 г. Святогорский горсовет постановил приостановить реконструкцию здания, а в этом году власти Святогорска приняли ряд решений, которыми отменили отвод и продажу земли Лавры В.ЗУБОВУ, т.к. ранее принятые решения не отвечают законодательству Украины. В них не учтено, что данные земли относятся к категории особо ценных и являются землями историко-культурного значения, находящимися на территории памятника национального значения. Но не смотря на это В.ЗУБОВ, продолжает работы по реконструкции.

На сегодняшний день, по информации В.КАУРОВА, есть уже постановление Славянского суда от 28 августа 2006 г., которое приостанавливает право депутата на любые строительные работы до вынесения судового решения.

Чтоб приостановить противозаконные действия народного депутата, который игнорирует постановление суда и не является на его заседания, а также поддержать верующих СПГУ и «Прорыв» организовали на территории Лавры пикет. Во время своего посещения стройки 29 сентября В.ЗУБОВ, по словам В.КАУРОВА, грубо, с использованием брани повел себя в отношении верующих и духовенства. В связи с этим, игумен Святогорской Лавры ФЕОФАН вынужден был обратиться в суд за защитой чести и достоинства. В тоже время, верующие добились от В.ЗУБОВА решения о демонтаже строительных лесов и вывозе оборудования с объекта до окончательного решения суда.

Как подчеркнул В.КАУРОВ, в обращение к Ю.ТИМОШЕНКО отмечается, что «недавно мы стали свидетелями инцидента нардепа от Партии регионов Олега КАЛАШНИКОВА и журналистов телеканала СТБ. Фракция ПР тут же сделала соответствующие выводы и это стало предметом внутрифракционого разбирательства, прозвучала официальная позиция фракции по данному инциденту. Представитель же Вашего блока откровенно глумится над религиозными чувствами украинцев, а Ваша фракция молчит...».

Далее о обращении отмечается, что в одной из местных телепрограмм В.ЗУБОВ назвал себя "воинствующим атеистом", что, по мнению верующих, подтверждает своими действиями. «Если это линия Вашей фракции и совпадает с программой всего БЮТ, то об этом нужно объявить во всеуслышание, чтобы Украина знала: БЮТ борется с канонической Церковью. Если же нет, то тогда должно последовать осуждение ЗУБОВА и его противоправных, аморальных действий», - говорится в обращении СПГУ.

СПГУ, по словам его лидера В.КАУРОВА, также обратился в Комиссию по Регламенту и депутатской этике Верховной Рады, с просьбой лишить В.ЗУБОВА мандата народного депутата.