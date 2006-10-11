Производители «Амиксина» считают, что препарат можно использовать для профилактики птичьего гриппа

Производители «Амиксина IC» считают, что данный препарат можно использовать для профилактики птичьего гриппа у птиц.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор ННЦ ИЭКВМ Борис СТЕГНИЙ заявил, исследования данного препарата свидетельствуют о том, что “Амиксин” можно рассматривать как перспективное противовирусное средство для разработки на его основе различных фармацевтических форм химпрепаратов перорального, аэрозольного, внутримышечного применения в птицеводстве для иммунокоррекции поголовья продуктивной и экзотической птицы разных видов, в свиноводстве, других высокооборотных отраслях животноводства.

По словам Б.СТЕГНИЯ, данный препарат в Украине известен с 1999 года, применяется в медицине для лечения гепатитов, кроме того, обладает противовирусным и иммуностимулирующим эффектом.

Как отметил генеральный директор ОАО «ИнтерХим» Анатолий РЕДЕР, в ходе исследования эмбрион утки заражали 3 тысячами смертельных доз вируса птичьего гриппа, после чего обрабатывали раствором “Амиксина” – вылуплялся здоровый птенец.

А.РЕДЕР также сообщил, что специалисты предлагают применять “Амиксин” для профилактики птичьего гриппа, что предполагает Государственная программа борьбы с этим вирусом. То есть, компания предлагает данный препарат для госзакупки и в случае необходимости его «выдавали бы людям, которые работают с птицей для профилактики и для профилактики у птиц». Он сообщил, что исследования эффективности данного препарата продолжаются и на сегодня. Кроме того, разрабатывается его ветеринарные формы для домашних животных, которые проходят специальные клинические испытания. По его мнению, к маю-июню следующего года эти формы будут зарегистрированы.

Относительно объемов производства А.РЕДЕР отметил, что они достаточны для того, чтобы произвести необходимое количество препарата.