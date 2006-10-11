Организаторы акции по случаю годовщины УПА просят правоохранителей обеспечить порядок во время празднований в центре Киева

Организаторы акции по случаю празднования Дня украинского войска и чествования героев УПА обратились в правоохранительные органы с просьбой обеспечить правопорядок во время празднований 14 октября на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Всеукраинского объединения “Свобода” Олег ТЯГНИБОК.

“Мы призываем правоохранительные органы обеспечить правопорядок во время проведения этой акции, учитывая разные сообщения, что в Украину намерены привезти иностранных боевиков из разных организаций, которые хотят совершить здесь демарш”, - сказал О.ТЯГНИБОК.

По его словам, соответствующие письма-обращения направлены министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, председателю Службы безопасности Украины Игорю ДРИЖЧАНОМУ и председателю Государственного комитета Украины по вопросам национальностей и миграции Сергею РУДЫКУ.

Под обращением к правоохранительным органам подписались ВО “Свобода”, Братство ОУН-УПА, Молодежный националистический конгресс и группа “Мандри”.

О.ТЯГНИБОК напомнил, что Киевская городская организация ВО “Свобода” в порядке, определенном законом, 13 сентября 2006 года подала в Киевскую городскую государственную администрацию заявку о проведении 14 октября 2006 года Праздника Украинского оружия в Киеве на Майдане Незалежности.

О.ТЯГНИБОК сообщил, что мероприятия по чествованию бойцов и героев УПА будут проходить по всей Украине.

Как сообщал УНИАН, 14 октября в Киеве правые силы планируют провести Марш Украинской повстанческой армии по случаю 64-й годовщины ее создания.