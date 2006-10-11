Упразднение льгот по уплате НДС для производителей молока станет сильным ударом по отрасли – депутат Сильченко

Упразднение льгот по уплате НДС для производителей молока станет сильным ударом по отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Василий СИЛЬЧЕНКО.

Он подчеркнул, что с начала 2007 года, согласно проекту закона о госбюджете, заканчивается действие льгот по уплате НДС для производителей молока и мяса. «Отмена нулевой ставки НДС нанесет удар, в первую очередь, по производителям молока, среди которых наиболее незащищенными являются индивидуальные хозяйства», - заявил он.

По словам народного депутата, если парламентарии примут решение об отмене льгот, налоговый пресс для производителей составит около 3 млрд. грн., «который аграрии сегодня не могут выдержать».

В.СИЛЬЧЕНКО сообщил, что парламентариями подготовлен законопроект, которым предлагается еще на один год – до 2008 - продлить льготную ставку НДС. Кроме того, в течение полугода правительству необходимо подготовить основу для перехода на новый уровень уплаты НДС. Как считает председатель Ассоциации “Укрмолпром” Василий БОНДАРЕНКО, «этот переход должен быть плавным, нельзя сегодня отказываться от селянина».

По словам В.СИЛЬЧЕНКО, более 20 депутатов-аграриев из разных фракций намерены просветить парламентариев относительно негативных последствий, которые могут возникнуть в результате принятия госбюджета в существующем виде (относительно льгот по НДС для аграриев).

Как отметил руководитель предприятия-переработчика молока Вячеслав РЕКОВ, в результате отмены льгот закупочные цены на молоко могут снизиться на 20%. При этом, по его мнению, удар ощутят главным образом небольшие хозяйства, имеющие по 1-2 коровы, поголовье коров по результатам года может упасть на 15-20%. В то же время, по его мнению, если проблема не будет решена, цены на молоко в магазинах пока будут удерживаться, однако к концу года возрастут, «но, на сколько, сказать сложно».

«Второго удара, учитывая запрет на импорт молочной продукции в Россию, отрасль не сможет выдержать», - считает он.

Таким образом, как отмечалось на пресс-конференции, предлагается сберечь существующий уровень дотаций путем продления до 1 января 2008 года “сельскохозяйственных льгот” по НДС в части, касающейся операций по продаже молока, и внедрить механизм дополнительных выплат из государственного бюджета производителям молока всех категорий. Кроме того, предлагается поручить Министерству аграрной политики Украины за период до 2008 года разработать и согласовать с Верховной Радой общегосударственную программу развития и поддержки производства молока и мяса крупного рогатого скота.

Справка УНИАН. Проект Закона о Государственном бюджете на 2007 год “предусматривает налогообложение операций по продаже (поставки) сельскохозяйственным предприятием сельскохозяйственной продукции по ставке налога 12 процентов”. Вместо этого предприятиям, сдающим продукцию, предложена усиленная господдержка.

Участники рынка отмечают принципиальные изъяны таких нововведений:

Значительно увеличена “орбита” движения средств от государства к сдатчикам молока, что ухудшает надежность этой схемы. Сейчас, при “нулевом” НДС, операторами государственной поддержки производителей молока являются переработчики. Они полностью (на 96-98%% на протяжении последних лет) перечисляют сдатчикам суммы дотаций за проданное молоко.

Отсутствие опыта государства в обслуживании таких больших проектов. Ведь молоко сдают свыше 1 млн. семей. И для поддержки нормального производственного цикла деньги им следует перечислять каждые десять дней.