Бывший глава Правления «Черноморнефтегаза» Франчук негативно оценивает идею Минтопэнерго реструктуризировать компанию

Бывший глава Правления Государственного акционерного общества (ГАО) «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) Игорь ФРАНЧУК негативно оценивает инициативу Министерства топлива и энергетики Украины реструктуризировать компанию по отдельным сферам деятельности. Об этом И.ФРАНЧУК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Стоит одна задача (у Минтопэнерго - УНИАН) - расчленить «Черноморнефтегаз» на добычу-транспортировку-хранение и не дать компании вести добычу газа…», - сказал И.ФРАНЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «инициатива (о реструктуризации компании - УНИАН) идет лично от Бойко (Юрий БОЙКО - министр топлива и энергетики - УНИАН), «Черноморнефтегаз» должен быть чисто сервисной компанией - заниматься бурением…».

По мнению И.ФРАНЧУКА, нельзя допустить реструктуризацию компании. Он отметил, что через несколько месяцев в «Черноморнефтегазе» сложится катастрофическая ситуация, если компании не будет позволено реализовывать природный газ собственной добычи. Как пояснил И.ФРАНЧУК, добываемый «Черноморнефтегазом» в этом году газ, согласно постановлению правительства, может реализоваться «исключительно только населению».

По его данным, из-за невозможности реализовать свой природный газ, ГАО «Черноморнефтегаз» ежемесячно получает убытки в размере 18 млн. грн.

Напомним, что НАК «Нафтогаз Украины» тремя своими приказами от 29 августа, 12 и 14 сентября возложил обязанности главы Правления ГАО «Черноморнефтегаз» на Анатолия ПРИСЯЖНЮКА (занимавшего до этого пост вице-премьера АРК), хотя, как утверждает И.ФРАНЧУК, в соответствии с уставом предприятия, решение о переизбрании председателя Правления может принимать лишь один орган - общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров ГАО «Черноморнефтегаз» назначено на 31 октября.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. ГАО эксплуатирует 8 месторождений: 5 на морском (неглубоководном) шельфе Черного и Азовского морей и 3 - на суше.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

В 2005 году «Черноморнефтегаз» увеличил добычу природного газа на 10,3%, по сравнению с 2004 годом, до 1 млрд. 253,9 млн. кубометров, а также увеличил добычу нефти и газового конденсата на 11,8%, или на 10,8 тыс. тонн - до 84,1 тыс. тонн, в том числе нефти – на 4%, до 10,5 тыс. тонн.

В январе-сентябре т.г. «Черноморнефтегаз» увеличил объемы добычи нефти и газового конденсата на 10,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, до 68,5 тыс. тонн, а также увеличил объемы добычи природного газа на 2,2% - до 953,9 млн. кубометров.