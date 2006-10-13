РЕЙДЕРЫ ПРОВОЦИРУЮТ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖИТОМИРА И ОБЛАСТИ

Рост цен на хлеб может привести к социальной напряженности во всем регионе.

Два месяца рейдерская группа удерживает за собой три хлебзавода г. Житомира, принадлежащие ОАО «Житомирхлеб», не считаясь с интересами акционеров ОАО. Это происходит при полном попустительстве милиции и органов прокуратуры области.

С августа 2006 г. собственник контрольного пакета акций корпорация «Гудвил» (ей принадлежит 90,7% акций «Житомирхлеба») отстранена от управления собственностью. Три хлебзавода ОАО захватила рейдерская группа, представляющаяся новыми собственниками предприятия. Все это время на хлебзаводах находятся вооруженные охранники, не допускающие законных собственников на территорию ОАО.

Владелец контрольного пакета акций не имеет не только доступ на территорию, принадлежащую ему на законных основаниях, но и информации о состоянии дел на предприятиях. По данным корпорации «Гудвил», на захваченных заводах сейчас демонтируется производственное оборудование, которое вывозится в неизвестном направлении. Эти действия ведутся и в отношении оборудования, закупленного по кредитной линии банка «Аваль», и находящегося сейчас в банковском залоге.

После фактического захвата хлебзаводов, ОАО «Житомирхлеб» требует от своих клиентов оплаты не по безналичному расчету, а оплату наличными, и передвижение средств никем не контролируется. Собственник контрольного пакета акций заявляет о вывозе не только оборудования заводов, но и денег, оплаченных за поставленную продукцию. Через недавно зарегистрированные частные предприятия (ЧП) выводятся средства с банковских счетов ОАО, при этом ряд ЧП заставили зарегистрировать работников ОАО. Предприятия «Житомирхлеба» сейчас интенсивно банкротятся через наращивание кредиторской задолженности: заблокированы расчеты с поставщиками зерна, не платятся коммунальные платежи и бюджетные отчисления.

С сентября ОАО «Житомирхлеб» прекратило закупку муки у производителей Житомирской области, перейдя на поставки из Днепропетровска. Один из хлебзаводов ОАО уже передан в аренду неизвестному юридическому лицу, действие было совершено без согласия основного владельца и его финансовые и имущественные аспекты не известны никому, кроме менеджмента предприятия, действующего заодно с рейдерами.

В сентябре и октябре произошли подорожания продукции ОАО, вследствие чего цена на хлеб в Житомире и области повысилась на 20%.

5 октября собрание акционеров, пытаясь защитить собственность ОАО, сменило руководителя предприятий и состав наблюдательного совета «Житомирхлеб». Решение акционеров уже вступило в силу, но новый директор на рабочее место так и не попал. Охрана, находящаяся на территории ОАО, не допускает нового руководителя, ему также поступают устные угрозы.

Правоохранительные органы, как областное управление МВД, так и органы прокуратуры не реагируют на обращения законных собственников «Житомирхлеба» по поводу нарушений как гражданского, так и уголовного законодательства, которые уже два месяца длятся в областном центре.

Чтобы не допустить незаконного завладение частной собственностью, ОАО «Житомирзхлеб», владелец контрольного пакета акций, корпорация «Гудвил» обратилась в вышестоящие инстанции. Это поможет не только защитить право частной собственности, но и предотвратить обострение социальной обстановки в Житомире и избежать масштабного, но экономически не оправданного, повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия в городе и области.

СПРАВКА. ОАО "Житомирхлеб" - один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в области, занимающий около 80% рынка. По данным Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 90,7% акций ОАО "Житомирхлеба" владеет ООО "Корпорация "Гудвил". По итогам деятельности 2005 г. прибыль ОАО «Житомирхлеб» составила 12 млн грн.

«Житомирхлеб» - одно из немногих предприятий Житомирщины, работающее по международным стандартам системы качества ISO 9001-2000. Продукция предприятия хорошо известна не только на хлебном рынке Украины, а и за его пределами.