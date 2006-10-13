Субинвесторы строительства дома по ул. Ирпенская, 69-а обвиняют компанию «ТЕКТ-Риелти» и Институт открытой политики в затягивании его достройки

Субинвесторы строительства дома по ул. Ирпенская, 69-а обвиняют ООО «Финансовая компания «ТЕКТ-Риелти» и Институт открытой политики (ИОП) в затягивании его достройки. Об этом представители инициативной группы субинвесторов-собственников квартир в доме по ул.Ирпенская, 69-а заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по словам субинвестора строительства Анатолия ЖЕРНОВОГО, дом по ул. Ирпенской готов на 98%, однако в ходе его строительства себестоимость 1 кв. м превысила себестоимость, запланированную в начале строительства (2003 год - УНИАН).

«В результате, для завершения дома необходимо дополнительно инвестировать более 10 млн. грн. При этом у данного дома два основных инвестора - компания «ТЕКТ-Риелти», представлявшая интересы ИОП и строительная компания «Экобуд», которым, соответственно, принадлежат 75% и 25% дома. Эти компании занимались привлечением в строительство средств субинвесторов путем продажи квартир», - сообщил А.ЖЕРНОВОЙ.

Соответственно, по его мнению, обе компании должны пропорционально своим долям в строительстве дома разделить ту сумму, которую необходимо инвестировать для завершения строительства. «Но если компания «Экобуд» готова участвовать в достройке, то «ТЕКТ-Риелти» уходит от переговоров по этому вопросу. В результате строительство дома заморожено уже почти год, а владельцы квартир не могут в них заселиться. Возможно «ТЕКТ-Риелти» не понравилась та сумма, которую необходимо дополнительно вложить в строительство, однако она подтверждается результатами экспертизы, проведенной «Киевгосэкспертизой», - заявил А.ЖЕРНОВОЙ.

Он также отметил, что на принятие решения по достройке дома должен повлиять Институт открытой политики, выступивший в роли заказчика данного строительства.

В свою очередь, представитель компании «Экобуд» Татьяна СЕРБИНА сообщила, что на сегодняшний день в строительство дома вложено 32 млн. грн., а для его сдачи в эксплуатацию необходимо еще 10 млн. грн. «Фактически владельцем дома является Институт открытой политики, по заказу которого и работал «Экобуд». Сегодня Хозяйственным судом Киева рассматривается иск «Экобуда» к Институту относительно невыполнения им своих договорных обязательств. Представители «ТЕКТ-Риелти» заявили руководству «Экобуд», что Институт не продлил с ними договор о представлении своих интересов в данном строительстве и теперь они не имеют никакого отношения к достройке этого дома», - добавила Т.СЕРБИНА.

Как отметил юрист Олег РОЗУМ, представляющий интересы субинвесторов: «Наша основная задача - посадить за стол переговоров представителей «ТЕКТ-Риелти» и «Экобуда» для того, чтобы они договорились относительно инвестирования достройки дома».

Справка УНИАН. Жилая площадь 25-этажного жилого дома по ул. Ирпенская 69-а составляет 12 тыс. 137 кв.м, в нем насчитывается 125 квартир, а также имеются офисные помещения площадью 500 кв. м.