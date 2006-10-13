ВОО «Конституционная демократия» заявляет о необходимости отмены политической реформы

Всеукраинское общественное объединение “Конституционная демократия” заявляет о необходимости отмены политической реформы, как такой, которая была принята с нарушением Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель ВОО Игорь ФИЛИПЕНКО.

“На наш взгляд, парламентско-президентская форма правления в том виде, в котором она презентована обществу, не отвечает стремлениям граждан Украины жить в перспективном, политически стабильном, а главное - в правовом государстве”, - сказал он.

При этом И.ФИЛИПЕНКО отметил, что в результате принятия изменений в Конституцию с нарушением была изменена форма правления в государстве, что можно характеризовать как “свержение государственного строя правления Украины путем конституционного переворота”.

“Мы, то есть “Конституционная демократия”, не претендуем на то, чтобы указывать государственным деятелям, как нужно вести отечественную политику, но мы обязаны защитить Основной Закон Украины”, - сказал председатель ВОО.

При этом И.ФИЛИПЕНКО выразил убеждение в том, что инициатором внесения изменений в Конституцию с нарушениями был экс-президент Украины Леонид КУЧМА.

И.ФИЛИПЕНКО также не исключил возможности обращений многих граждан Украины в суды с требованием отменить политреформу, отметив, что члены ВОО собираются это сделать.

“Позиция общественной организация “Конституционная демократия” такова: президентско-парламентская форма государственного правления является единственно законной и перспективной для Украины. Правительство Юрия ЕХАНУРОВА – самым продуктивным проектом Президента, который заложил основы фундаментального реформирования страны, стратегии которого должен подражать Кабинет Министров реабилитированной системы президентско-парламентской модели государственного правления как можно быстрее”, - подчеркнул председатель ВОО.

По словам И.ФИЛИПЕНКО, ВОО “Конституционная демократия” начала свою деятельность в конце 2005 года, по состоянию на сегодняшний день насчитывает “с десяток активных членов”. Организация уже легализирована и проходит процесс регистрации.