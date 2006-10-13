Всеукраинская молодежная организация ”Молодежь - надежда Украины” будет продолжать акции с требованием отставки министра образования и науки Станислава НИКОЛАЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель организации Вадим ГЛАДЧУК.

По его словам, на следующей неделе возле Министерства образования будет проведена очередная акция. Участники акции будут держать игрушечные пистолеты и автоматы.

“Мы всем студентам, которые придут на митинг, выдадим такие пистолеты и будем стрелять, пока НИКОЛАЕНКО не напишет заявление об увольнении”, - сказал он.

В.ГЛАДЧУК сообщил, что во время митинга, проведенного представителями ВМО “Молодежь-надежда Украины”, ГК “Общественное сопротивление Украины”, ГО “Помаранчевая волна” и Киевского братства студентов 11 октября возле Кабинета Министров Украины в защит прав студентов, произошел инцидент. Организаторы митинга были вынуждены вызывать правоохранительные органы, добавил он. “К митингующим подошел человек, который представился советником министра образования Иваном СЛОБОДЯНЮКОМ. Он требовал прекратить митинг, а после того, как митингующие отказались это сделать, начал оскорблять организаторов, нецензурно выражаться и угрожать”, - сказал В.ГЛАДЧУК. По его словам, человек не показал своих документов. Вызванный В.ГЛАДЧУКОМ наряд милиции составил протокол, в котором зафиксировал свидетельствования В.ГЛАДЧУКА о попытках препятствования проведению митинга.

Среди требований участников митинга были, в частности, сохранение льгот на проезд железной дорогой для студентов, повышение стипендий, отказ Минобразования от внедрения дискриминационной системы поселения в общежития, снижение платы за проживание в общежитиях. Также обращалось внимание на нецелевое использование средств и продажу фальшивых дипломов.

В.ГЛАДЧУК отбросил обвинение в том, что он проводил такие акции в интересах частных вузов. Он отметил, что организация провела около 50 митингов в защиту студенческих льгот со времени основания организации в 1997 году. “В 1997 году кто нас тогда покупал - тоже частные вузы? У нас постоянно проводятся такие мероприятия”, - сказал он, отметив, что организация будет защищать свою репутацию.