Глава Набсовета «Житомирхлеб» заявляет о рейдерском захвате предприятия и сокращении производства хлеба в области

Глава Наблюдательного совета ОАО «Житомирхлеб» Алексей ЛУЦАК заявляет о рейдерском захвате предприятия, что негативно скажется на рынке хлеба в области.

Как сообщил А.ЛУЦАК в ходе пресс-конференции в УНИАН, в августе три хлебозавода компании захватила рейдерская группа, представляющаяся новыми собственниками предприятия. На сегодня один из заводов практически остановился, второе предприятие передано в аренду, работает, фактически, только третий завод. Собственник контрольного пакета акций корпорация «Гудвил», которой принадлежит 90,7% акций «Житомирхлеба», отстранена от управления собственностью.

По словам А.ЛУЦАКА, на предприятиях компании за последние два месяца производство хлебобулочных изделий сократилось на 20%, что негативно отражается на рынке хлеба в Житомире и области.

«Другие предприятия (хлебзаводы) в области есть, но они не смогут обеспечить потребность», - отмечает он.

Он также сообщил, что в сентябре и октябре на 20% была повышена цена на продукцию компании в Житомире и области.

По поводу того, кто совершил рейдерскую атаку на предприятие, А.ЛУЦАК сообщил, что «это те же самые люди, которые два года назад захватили предприятия «Днепромлын»… та самая рейдерская компания, возглавляет которую человек из России, профессиональный рейдер…». «Он считает себя акционером, считает себя… собственником предприятия, но никаких документов, которые подтверждают отношение этого человека… к «Житомирхлебу» нет», - заявил А.ЛУЦАК.

По его информации, «юрист из Днепропетровска, который работает как бы по доверенности…, который принимал активное участие в захвате предприятия «Днепромлын», он тоже сейчас постоянно находится на предприятии «Житомирхлеб».

При этом А.ЛУЦАК подчеркнул, что «ПАРШИНУ не принадлежит ни одного процента акций компании».

Относительно того, какие бизнес - структуры совершили рейдерскую атаку, А.ЛУЦАК сообщил, «они работают профессионально. Для того, чтобы называть конкретно, я должен иметь при себе все факты… Схема у нас есть, и кто это, мы знаем, но, к сожалению, я не могу назвать».

Глава адвокатского объединения «Национальное объединение адвокатов» Олег ПАЛАМАРЧУК, представляющего интересы “Житомирхлеба”, сообщил, «технологии рейдерства и захвата предприятий уже давно отработаны. Подкуп руководящего состава предприятия, инициирование исковых требований разных размеров в судебных инстанциях, как от имени руководства, так и акционеров, возбуждение уголовных дел в отношении акционеров, которые владеют контрольным пакетом акций. Эти все признаки нашли свое отражение в этой ситуации (с ОАО «Житомирхлеб» - УНИАН)».

Говоря о стоимости компании, А.ЛУЦАК сообщил, что рыночная стоимость аналогичного предприятия составляет более 70-80 млн. грн.

Он также сообщил, что за последние два месяца значительно возросла задолженность - через недавно созданные частные предприятия «сливаются средства» компании. «Растет кредиторская задолженность, не платится ни банкам, ни поставщикам сырья, не оплачиваются коммунальные услуги, не платится ничего. То есть, растет кредиторская задолженность, доводится предприятие до банкротства», - подчеркнул А.ЛУЦАК.

А.ЛУЦАК обратился к руководству страны, Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, народным депутатам с тем, чтобы они защитили компанию от атак рейдеров, отметив, что эта проблема в последнее время очень актуальна для украинских предприятий. «За последние полтора года сотни украинских предприятий подверглись рейдерским атакам, попали под этот экономический терроризм», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. ОАО «Житомирхлеб» - одно из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в области, занимает около 80% рынка хлебобулочных изделий области.

По данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 90,7% акций ОАО «Житомирхлеб» владеет ООО «Корпорация «Гудвил».

По итогам деятельности 2005 г. прибыль ОАО «Житомирхлеб» составила 12 млн. грн.

Сегодня, 13 октября премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Кабинет Министров взял под контроль проблемы, связанные с рейдерством на украинских предприятиях, и считает их следствием несовершенства законодательства. «Этот вопрос связан с несовершенством законодательства. Мы работаем над тем, чтобы поставить законодательные барьеры и не допускать этих процессов», - сказал он.

Председатель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолий БАЛЮК сообщил, что правительство планирует создать совместную группу по борьбе с рейдерством. Рабочую группу возглавит вице-премьер-министр, в ее состав войдут представители силовых структур, Госкомиссии по ценным бумагам и другие.

А.БАЛЮК отметил, что создаваемая рабочая группа будет осуществлять «конструктивные, последовательные, а иногда и жесткие действия» против попыток рейдерства в Украине».

УСПП поддерживает предложения по созданию вневедомственной рабочей группы по проблемам рейдерства и будет работать в ее составе. В том числе УСПП поддерживает усовершенствование законодательства в данном вопросе, введение уголовной ответственности за рейдерство. В настоящее время ведется работа по ограничению юрисдикции судов в связи с их территориальным размещением - чтобы суд во Львовской области не рассматривал проблемы в Луганской области.

Как сообщил глава УСПП Анатолий КИНАХ, УСПП имеет множество материалов, в том числе в отношении конкретных фирм, фамилий и судов, которые занимаются либо каким-то образом поддерживают рейдерство. Все эти материалы будут направлены в компетентные органы.