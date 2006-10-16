В рамках программы развития ООН украинские и международные эксперты обсудили проблемы бедности

В рамках программы развития Организации Объединенных Наций в Украине состоялось обсуждение проблем бедности между украинскими и международными экспертами, по случаю Дня преодоления бедности.

Заседание пресс-клуба с участием украинских и международных экспертов состоялось сегодня в агентстве УНИАН.

Заместитель министра экономики Украины Людмила МУСИНА отметила, что министерство сейчас нарабатывает мероприятия, связанные с увеличением стоимости капитала населения и возможностей его продуктивного использования для развития экономики.

Эксперт по экономической политике Наталия ОПАРИНА отметила, что согласно данным Государственного комитета статистики, треть украинцев считают себя бедными, 45% - небогатыми, 13% зачисляют себя к среднему классу и только 0,1% считают себя богатыми.

Старший постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Джерри ФРЕНКС назвал некоторые варианты выхода из этой ситуации. По его мнению, необходимо продолжать проводить экономическую политику, которая обеспечит экономический рост, провести большую переориентацию социальных выплат, а также создать прозрачность и открытость правительства.

В рамках пресс-клуба обсуждалась политика преодоления бедности в Украине, которая должна осуществляться в направлении создания экономико-правовых условий для преодоления бедности (среди работающих в первую очередь), повышения экономической активности граждан и уменьшения его расслоения по уровню доходов.

Справка УНИАН. В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 17 октября Международным днем преодоления бедности и бедности во всех странах, а особенно развивающихся. В 2002 году на Саммите Тысячелетия ООН определила главные Цели Развития Тысячелетия (ЦРТ) и обязалась их достичь до 2015 года. Украина была одной из 191 страны-участницы Саммита.