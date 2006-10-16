Акционеры УТП «Кировоград» заявляют о противоправном блокировании помещений предприятия бывшим руководством

Административные помещения ЗАО «Универсальное торговое предприятие «Кировоград» на сегодняшний день противоправно блокируются представителями бывшего руководства предприятия. Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН член Правления ЗАО «УТП «Кировоград» Тамара ЯНЮТИНА.

По ее информации, еще 26 сентября т.г. Кировский районный суд г. Кировограда своим определением запретил бывшему главе Правления ЗАО Николаю ГУБАРЮ, членам Правления, другим лицам мешать избранному на состоявшемся в сентябре собрании акционеров руководству предприятия во главе с председателем Правления Сергеем ИВАНЧЕНКО работать в административных помещениях торгового центра. Как отметила Т.ЯНЮТИНА, несмотря на данное судебное определение и соответствующие действия исполнительной службы, из-за блокирования помещения предприятия представителями Н.ГУБАРЯ, новоизбранное руководство предприятие не может занять свои рабочие места и приступить к работе, само предприятие на сегодня не работает. По оценке акционеров, для нормализации ситуации на предприятии и начала полноценной работы понадобится 5 - 7 дней.

Представитель интересов акционеров в суде Михаил КУЛИБАБА также напомнил, что Ленинский районный суд г. Кировограда, своим решением от 6 июня 2006 года, удовлетворил иск акционеров ЗАО «УТП «Кировоград» о признании недействительными заключенных с миноритарными акционерами ЗАО договоров купли-продажи его акций, которые позволили сконцентрировать в собственности Н.ГУБАРЯ и еще двух членов Правления около 75% акций предприятия. Юрист также отметил, что скупка акций проводилась по цене, которая вдвое меньше их номинальной стоимости. По его словам, данное судебное решение впоследствии было подтверждено Апелляционным судом Кировоградской области, а также Верховным судом Украины.

М.КУЛИБАБА также отметил, что в связи с данными судебными решениями, сделка по продаже Н.ГУБАРЕМ 75% пакета акций предприятия инвестиционной компании «ТЕКТ», информация о которой была обнародована в СМИ, является неправомочной. «Пока что мы не имеем достоверной информации о том, что такая сделка была заключена, но если эта информация подтвердится, мы ее, конечно же, оспорим», - заявил М.КУЛИБАБА.

Как сообщал УНИАН, глава группы компаний «ТЕКТ» Вадим ГРИБ подтвердил информацию о том, что его компания приобрела 75% ЗАО «УТП «Кировоград».

Справка УНИАН. ЗАО «УТП «Кировоград» владеет расположенными в центре Кировограда центральным универмагом и универмагом «Детский мир», общие торговые площади которых составляют около 18 тыс. кв. м и на которых работает несколько сотен арендаторов.