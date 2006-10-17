Пресс-конференция «Украинский рынок информационных технологий:

тенденции и перспективы роста»

Участники мероприятия:

• Олег Кристюк, Директор по продажам и маркетингу компании K-Trade.

• Ирина Кривчикова, PR-консультант AMD в Украине.

• Владимир Поздняков, Региональный менеджер IDC в Украине.

Украинский рынок IT динамично развивается, по данным IDC рост рынка в 2006 г., по сравнению с 2005 г. составит 20% (с $1,7 до $2 млрд.), а за четыре года (2004-2007 г.г.) рост рынка, по оценкам специалистов IDC составит 70%.

Расходы на IT на душу населения составляют в Украине $43 (для сравнения, в Румынии - $61, России - $99, Польше - $157, Венгрии - $248, Чехии - $328). Основным «локомотивом» украинского рынка IT остается продажа оборудования (hardware), которое занимает почти 50% в структуре рынка.

Украинский рынок информационных технологий пока очень далек от насыщения – уровень проникновения информационных технологий в общество очень низкий – в среднем, 7 компьютеров на 100 жителей (для сравнения, в России на 100 жителей приходится 14,6 ПК, в Польше - 16,2 ПК, Венгрии – 16,5, Чехии – 22,6).

По данным IDC, общее количество компьютеров (десктопов, ноутбуков и серверов x86) в Украине составило 1,1 млн. шт. в 2005 г. В 2006 г. , по прогнозам экспертов, количество компьютеров составит 1,5 млн. шт, а в 2007 г. – 1,9 млн. шт.

В структуре продаж компьютеров по-прежнему лидируют настольные системы (десктопы) – 85,6% рынка в 2005 г. Темпы роста украинского рынка ПК остаются высокими – почти 40% в 2006 г. в штучном выражении.

В этом году, доля десктопов несколько уменьшится, за счет роста продаж ноутбуков (77,9% и 20,8% соответственно). Но настольные системы и дальше будут сохранять лидерство, как минимум до 2010 г. , составляя до 60% поставок в штучном выражении.

В Украине рынок десктопов фактически принадлежит локальным сборщикам – они контролируют 97% рынка (в странах Восточной Европы локальные сборщики также преобладают, занимая, например, более 50% рынка в Венгрии и Чехии, более 70% рынка в Болгарии, более 80% рынка в Румынии и Польше).

Что касается ноутбуков, то о итогам 1 полугодия 2006 г. ведущая пятерка вендоров (ASUS, Acer, Toshiba, Samsung, Dell) контролирует более 75% украинского рынка, и преобладание иностранных производителей будет только усиливаться.

Основные каналы продаж десктопов – розница, дилеры и прямые продажи, причем в примерно с 2002 г. прослеживается тенденция неуклонного расширения направления розницы, на фоне стабилизации дилерского направления и постепенного уменьшения доли прямых продаж. Например, компания K-Trade поставляет ПК своей сборки (ТМ BRAVO) более чем в 350 розничных точек по всей Украине.

В последние годы компьютеры и другая техника стали привычной продукцией на полках магазинов бытовой техники и супермаркетов. Так, техника K-Trade представлена практически во всех крупных розничных сетях (Эльдорадо, Unitrade, METRO, ФОКСТРОТ, CITY.COM, FoxMart и Быттехника).

Что касается дилерского направления, то ведущие поставщики стремятся расширять партнерские сети, при этом поддерживая их работу собственными филиалами в регионах. Компания K-Trade на сегодня имеет 5 филиалов на Востоке, Юге, Западе и Севере Украины (Донецк, Львов, Одесса, Симферополь, Чернигов) Филиалы обладают собственными товарными складами и благодаря продуманной схеме расположения, могут оперативно реагировать на запросы клиентов и партнеров. Недавно сеть филиалов К-Тrade пополнилась шестым региональным представительством - в Хмельницком. Кроме того, с компанией сотрудничает более 80 ключевых дилеров во всех регионах Украины.

K-Trade является одним из крупнейших партнеров таких мировых производителей как, например, AMD, (со статусом «Платинового партнера» - PLATINUM Solution Provider) ; Intel (со статусом PREMIER Channel Partner). Другие стратегические партнеры K-Trade - Samsung Electronics, LG Electronics, Microsoft, Hewlett-Packard и другие.

K-Trade является дистрибутором техники таких торговых марок и продуктов: акустических систем 4U, цифровых носителей данных, МР3-плееров, модулей памяти Apacer, комплектующих AOpen, ТВ-тюнеров ComPro, систем охлаждения CoolerMaster, блоков питания FSP, комплектующих Gigabyte, видеокарт HIS, ТМ Lenovo, оптических приводов чтения данных LiteOn, периферийного оборудования Logitech, акустических систем MicroLab, источников бесперебойного питания MGE, МР3-плееров MPIO и мониторов ProView.

Тесное сотрудничество с мировыми брендами позволяет компании занимать лидирующие позиции в направлении дистрибуции комплектующих и периферии, а также обеспечивать собственное производство ПК качественными комплектующими.

Общей тенденцией последних лет стало бурное развитие направления цифровой техники, рост интереса к цифровой технике со стороны украинских потребителей. Например, на стенде K-Trade во время выставки ЦифроМания:)-2006 будут представлены новинки продукции таких брендов как BRAVO, 4U, AMD, Apaсer, Compro, FSP, Gigabyte, HP, Logitech, MGE, Microlab, Samsung.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Дмитрий Семянистый, менеджер по связям с общественностью K-Trade

Тел. 568-5005, e-mail: semyanisty@k-trade.ua