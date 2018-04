Эл Райс: Единственный бренд Украины – Юлия Тимошенко

Киев, 16 октября 2006 года

13 октября 2006 года в Киеве состоялся мастер-класс Эла и Лоры Райс – известных стратегов в области маркетинга и брендинга. Мастер-класс посетило более 200 представителей среднего и крупного бизнеса в Украине.

Эл и Лора Райс впервые приехали в Украину. Автор теории позиционирования Эл Райс и его дочь Лора, с которой в 1994 году он создал консалтинговую компанию Ries&Ries, прилетели в Киев 12 октября. Сразу после приезда у Эла и Лоры Райс была небольшая экскурсия по городу, после чего известнейшие стратеги отправились после длительного перелета отдыхать в «Премьер Палас».

Знакомство с Киевом позволило Райсам составить первое впечатление о городе и имело практическое применение на мастер-классе. Его тема «Стратегии бренда, с которым побеждают. Как победить конкурентов благодаря мощной стратегии бренда» раскрывала важность брендинга не только для компаний, отдельных людей, но и для самой страны. «Италия – страна моды, Франция славится своим вином, Германия – автомобилями. А чем известна Украина? – спросил Райс у присутствующих предпринимателей. – Разве что Юлией Тимошенко. Париж привлекает Эйфелевой башней, Рим – вечный город, а Киев – строительными кранами, которых только в центре мы насчитали 19!»

Эл Райс уверен: если вы не развиваете свой бренд, ваша компания обречена на маленькие прибыли. Чтобы приносить деньги, бренд должен быть глобальным, а значит англоязычным. «Не ставьте имя своего бренда на все свои продукты. Выберите один, сфокусируйтесь на нем и продавайте только его!» - убежден Эл Райс. Показательным стратег считает опыт большинства японских компаний, среди которых известнейшие бренды – Sony, Toshiba, Sanyo. Но при огромных продажах во всем мире чистая прибыль этих компаний составляет меньше одного процента. Японское чудо скоро повторится в быстроразвивающихся странах сегодня – Индии, Китае, Корее, которые привлекают внимание всего мира исключительно низкой себестоимостью продукции. «Зарабатывать надо на дорогих брендах», – уверен Эл Райс.

Засилье дорогие рекламных клипов на телевидение Эл и Лора Райс считают излишним. The Body Shop, Red Bull – известные бренды, которые не потратили на рекламу ни копейки, выведя имя компании в сознание покупателей исключительно благодаря паблисити. Реклама должна поддерживать бренд, напоминая покупателям о своем существовании, но завоевать доверие потребителей можно только путем создания позитивного общественного мнения.

Лидерство компании может определяться продуктом, с которым компания первой вышла на рынок. McDonald`s сделал первый в мире гамбургер, Coca Cola – первую колу, Amazon.com – первый онлайн-магазин по продаже книг. Но важно не просто стать первым на рынке, а остаться таковым в сознании покупателей. Хорошие прибыли может показывать и компания, занимающая второе место после лидера, находясь в оппозиции к нему и предлагая потребителю принципиально иные товары или услуги. «Создайте вербальную и визуальную дифференциацию, – советует Лора Райс. – «Безопасность» для Volvo успешно продается автомобильным брендом уже более 30 лет, ковбоев Marlboro осталось в мире около 40 человек, а продается миллионам».

Эла и Лору Райс для проведения мастер-класса в Киеве пригласили журнал &.СТРАТЕГИИ (Издательский Дом «Максимум») и Киево-Могилянская Бизнес-Школа. Председатель правления ИД «Максимум» Олена Мальцева считает, что в Украине сегодня существует большой потенциал для создания новых мощных брендов: «Глобализация и выход на украинский рынок западных компаний ставят под угрозу существование национальных производителей, которым сегодня необходимо думать, планировать и действовать, не ограничиваясь локальными рамками украинского рынка. Опыт Эла и Лоры Райс может быть им очень полезен».

«&.СТРАТЕГИИ – деловое издание, на публикациях которого можно учиться», – говорит главный редактор журнала Ирина Коберник: «Мы ориентируемся на топ-менеджеров успешных украинских компаний, поэтому стараемся предложить читателям успешный и неуспешный опыт от экспертов различных сфер бизнеса. Эл Райс – один из таких экспертов».

Мастер-класс Эла и Лоры Райс не первый подобный проект: ранее при помощи этих же партнеров были организованы семинары и мастер-классы Джека Траута, Филипа Котлера, Чан Кима и Элии Голдратта.

Эл Райс – автор и соавтор 11 бестселлеров в области маркетинга и брендинга. Среди них «Позиционирование: битва за узнаваемость» (является признанным мировым бестселлером и переиздавалась 20 раз), «Маркетинговые войны», «22 непреложных закона маркетинга», «22 закона создания бренда», «Расцвет PR и упадок рекламы», «Происхождение брендов, или Естественный отбор в мире бизнеса» и др. В июле 2006 года Companion Group, издатель журнала &.СТРАТЕГИИ, впервые выпустил в свет обновленное издание «Маркетинговых войн» на украинском языке.

В 2002 году журнал Business 2.0 назвал Лору Райс гуру менеджмента. Она – бренд-эксперт ведущего телеканала новостей CNN, также часто комментирует бизнес-новости на Fox News Channel, CNBC, ABC World News Tonight. Лору Райс постоянно цитируют New York Times, The Wall Street Journal, USA Today, Associated Press, Advertising Age и другие известные издания.

