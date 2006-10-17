Народные депутаты от Партии регионов отмечают необходимость принятия новых законов, касающихся защиты региональных языков и языков меньшинств в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили народные депутаты Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО и Владислав ЗАБАРСКИЙ, которые являются членами Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия.

Они отметили необходимость решения существующей языковой проблемы в Украине, в частности, что касается принятия ряда соответствующих законов, которые обеспечат неукраинцам, проживающим компактно на территории Украины, а также украинцам, но которые считают родным не украинский язык, свободно использовать родной язык, слушать и смотреть телепередачи на этом языке.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что Украина является полиэтнической, а, следовательно, и многоязыковой. В частности, в юго-восточных регионах в значительной степени распространен русский язык, который подавляющее большинство граждан Украины, проживающих в этих регионах, считают родным. Однако, по его словам, с таким обстоятельством не считается государство, пытаясь сформировать государственническое украиноязычное продвижение.

В качестве конкретного примера В.КОЛЕСНИЧЕНКО привел город Севастополь, где с июля Севастопольской региональной гостелерадиокомпанией прекращена трансляция радиопередач на русском языке, поскольку Национальный совет по вопросам телерадиовещания не выдал РГТРК соответствующую лицензию.

Нацсовет по вопросам телерадиовещания, по его словам, сегодня является “политической инквизицией, которая каленым железом выжигает русский язык в Украине».

Народный депутат проинформировал, что весной с.г. в ходе проверки Нацсоветом было установлено, что Севастопольское радио нарушает лицензионные условия в пункте трансляции рекламы – тексты звучали на русском языке. Из-за этого Нацсовет не возобновил лицензию Севастопольской РГТРК на проводниковое вещание и до сих пор без объяснения причин не выдает новую лицензию, хотя со стороны телерадиокомпании демонстрируется полная готовность соблюдать требования.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО считает, что два часа, которые были у РГТРК на проводниковое вещание, должны использоваться региональным радио для нужд региона, а именно звучать на русском языке, поскольку остальное время на радио звучит украинский язык. Но и эти два часа Нацсовет требует разделить поровну на русскоязычную и украиноязычную трансляции. Это, по его словам, является нарушением Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которая ратифицирована Украиной, ведь в Севастополе проживает 96% граждан Украины, которые во время переписи 2001 г. отметили, что родным языком для них является русский.

Народный депутат считает, что круглосуточное вещание на украинском, а именно так сейчас происходит на проводниковом радио Севастополя, является вопиющим нарушением прав человека что касается языкового вопроса.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что в Украине, которая ратифицировала Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств, до этого времени не наработаны нормативные акты, которые позволили бы ее реализовать. По его словам, остается не выписанным, как регионам защитить свое право общаться, развивать и защищать свой родной язык.

“Если мы сегодня не сможем обеспечить, а, прежде всего, поставить на место Нацсовет и разобраться с его деятельностью, защитить права людей, то мы можем выйти на очень серьезный конфликт, который и так сейчас поставил страну на грань раскола. В результате это может привести к очень серьезным политическим деформациям нашего государства”, - сказал он.

Таким образом, отметил народный депутат, в ближайшее время необходимо принять новый расширенный закон, касающийся реализации закона о ратификации хартии о языках, поскольку на сегодняшний день этот механизм отсутствует. Это обеспечит расширение прав защиты региональных языков, их государственную защиту и поддержку.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что в случае, если в ближайшее время парламент Украины и политические деятели не смогут найти консенсус в обеспечении реальной защиты прав русскоязычного населения, процент которого составляет около 40%, он оставляет за собой право вместе с другими депутатами обратиться в Европарламент с тем, чтобы на следующий год был усилен мониторинг по отношению к Украине в вопросах соблюдения прав людей.

В свою очередь В.ЗАБАРСКИЙ проинформировал, что на сегодняшний день на обсуждение общественности вынесен проект Концепции государственной языковой политики. Но при этом он отметил, что “Концепцией его назвать тяжело. Концепция - за общий подход, это система норм и понятий. Здесь же мы имеем набор нормативных наставлений». Но больше всего поразило депутата то, что этот документ предусматривает создание структурного подразделения при Министерстве юстиции, которое будет заниматься вопросами государственной языковой политики, к функциям которого отнесено своевременное выявление нарушений языкового законодательства и предотвращение их распространения. А, кроме того, это подразделение должно инициировать вопрос о дисциплинарной, административной, судебной ответственности виновных в нарушении законодательства что касается украинского языка.