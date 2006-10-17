Объем рынка информационных технологий в Украине в 2006 году вырастет на 20% - до 2 млрд. долл.

Объем рынка информационных технологий (IT) в Украине в 2006 году вырастет на 20% и достигнет 2 млрд. долл. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН региональный менеджер компании IDC Владимир ПОЗДНЯКОВ.

«Украинский рынок информационных технологий развивается динамично, и рост рынка, по оценкам IDC, в сравнении с 2005 годом составит 20%… или в стоимостном выражении рынок информационных технологий в Украине вырастет с 1,7 млрд. долл. в 2005 году до 2 млрд. долл. в 2006 году», - сказал он.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ПОЗДНЯКОВА, за последние четыре года, по оценкам специалистов IDC, рост рынка информационных технологий составит 70%.

Объем рынка информационных услуг Украины пока значительно уступает рынку России (почти 15 млрд. долл. по оценкам IDC в 2006 г.) и Польши (более 6 млрд. долл.), хотя почти сопоставим с аналогичными рынками Чехии (около 3 млрд. долл.) и Венгрии (2,5 млрд. долл.). Тем не менее, Украина значительно проигрывает своим конкурентам по расходам в стране на IT на душу населения. Так, если расходы в Украине на IT на душу населения составляют всего 43 долл., то в Румынии 61 долл., России – 99 долл., Польше – 157 долл., Венгрии – 248 долл., в Чехии – 328 долл.

При этом, говоря о составляющих рынка информационных технологий в Украине, В.ПОЗДНЯКОВ отметил, что «основным локомотивом рынка IT в Украине остается продажа оборудования», в то время как доля продаж программного обеспечения и IT-услуг пока еще незначительна.

Так, по оценкам IDC, более 50% объема рынка информационных технологий в Украине приходится на компьютеры и системы. IDC прогнозирует, что в 2006 году количество всех проданных компьютеров (серверы, настольные и портативные компьютеры) в Украине составит 1,5 млн. шт., что на 400 тыс. компьютеров больше, чем в 2005 году, и более чем в два раза больше, чем в 2003 году (по оценкам IDC, в 2003 г. в Украине было продано 700 тыс. компьютеров).

Тем не менее, уровень проникновения компьютеров в Украине «еще далек от насыщения», - отметил В.ПОЗДНЯКОВ. В Украине на 100 человек приходится всего семь компьютеров, в то время как в России - 14,6 компьютеров, в Польше - 16,2, Венгрии – 16,5, в Чехии - 22,6.

IDC отмечает, что в структуре продаж компьютеров по-прежнему лидируют настольные системы (десктопы), на которые в 2005 году пришлось более 85% (в количественном выражении), в 2006 году их доля снизится до примерно 78%. Продажи настольных компьютеров в Украине будут превосходить продажи портативных компьютеров (ноутбуков) до 2010 года, отметил В.ПОЗДНЯКОВ.

Он данным IDC, рынок настольных систем в основном принадлежит местным (локальным) сборщикам, на которых приходится примерно 97% рынка продаж десктопов. При этом чуть более 30% приходится на первую десятку производителей десктопов в Украине. На рынке ноутбуков в Украине наблюдается обратная ситуация – более 75% украинского рынка ноутбуков (в количественном выражении) приходится на ведущих мировых производителей компьютеров. На рынке серверов зарубежным производителям принадлежит примерно 25% рынка, остальное – местным сборщикам.

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