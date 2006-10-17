Политики и представители общественности обсудили проект “Здоровая политика” на 2007 год, который осуществляется при поддержке Международного фонда “Возрождение”.

Заседание круглого стола состоялось сегодня в УНИАН.

Исполнительный директор “Открытого института общественного здоровья” Денис ПОЛТАВЕЦ отметил, что сегодня в Украине не определены политические приоритеты реформирования системы здравоохранения. По его словам, необходимо, чтобы общественные организации и средства массовой информации создали “механизм, который будет отслеживать действия законодательной и исполнительной власти в смысле преобразований, которые планируются в здравоохранении”.

В свою очередь народный депутат Украины, член фракции “Наша Украина” Лилия ГРИГОРОВИЧ сообщила, что в Верховную Раду внесен законопроект “Об общеобязательном медицинском страховании и финансировании системы здравоохранения”. Народный депутат также отметила, что готовится повторное представление в Конституционный Суд относительно трактовки статей 45-49 Конституции Украины, где речь идет о предоставлении медицинской помощи гражданам Украины. “Мы хотим еще раз уточнить у Конституционного Суда, что такое медицинская помощь и медицинская услуга. Потому что изменились обстоятельства, и сейчас мы страна с рыночной экономикой”, - пояснила она.

В частности, исполнительный директор школы здравоохранения Олег ПЕТРЕНКО считает, что законопроект “Об общеобязательном медицинском страховании и финансировании системы здравоохранения”, кроме положительных сдвигов, несет в себе определенные предостережения. “Он (законопроект – УНИАН) исповедует модель обязательного гражданско-правового медицинского страхования, которая не всегда отвечает понятию социальной направленности”, - сказал он.