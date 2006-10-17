Руководители двух донецких компаний заявляют о давлении на них со стороны Колесникова и бездействии правоохранителей

Исполнительный директор благотворительного фонда «Пальма Мерцалова» Константин ВОРОБЬЕВ и директор ООО «Фирма «Кардинал» Алексей БАРТЫЧ заявляют о давлении на них со стороны бывшего главы Донецкого областного совета, народного депутата Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как рассказал К.ВОРОБЬЕВ, 14 марта 2006 года у него состоялась беседа с бывшим заместителем министра аграрной политики в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА Григорием ОМЕЛЬЯНЕНКО. В ходе этой беседы, по словам К.ВОРОБЬЕВА, от него потребовали отказаться от заявления против Б.КОЛЕСНИКОВА, направленного в Генеральную прокуратуру 1 июля 2003 года.

«Он требует написать заявление, что я не имею никаких претензий к Б.КОЛЕСНИКОВУ. Иначе будет оказано давление на Юрия ПАВЛЕНКО (министра по делам семьи, молодежи и спорта – УНИАН), чтобы не реализовывался благотворительный проект (по борьбе с сиротством – УНИАН). Кроме того, дана команда прекратить любые работы, связанные с приватизацией помещения (которое долгое время арендовалось фирмой «Кардинал», и которое она собиралась выкупить – УНИАН)», - сказал К.ВОРОБЬЕВ.

Он отметил, что уже 15 марта обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением, в котором изложил свою беседу с Г.ОМЕЛЬЯНЕНКО, после чего написал также обращения к министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО и в Секретариат Президента, который ответил, что передал заявление в Генпрокуратуру и взял под контроль ход расследования. В то же время, по словам К.ВОРОБЬЕВА, до сих пор он, как учредитель фирмы «Кардинал», не получил никаких ответов на свои обращения из правоохранительных органов.

К.ВОРОБЬЕВ также сообщил, что 4 октября Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил иск коммунального предприятия «Служба единого заказчика Киевского района г. Донецка» к ООО «Кардинал» о возврате помещения. Сейчас, по словам К.ВОРОБЬЕВА, он оспаривает это решение в Донецком апелляционном хозяйственном суде, а также направил иск в Высший административный суд Украины.

«Пошел первый шаг – это отбор помещения. Следующий шаг – завтра, будет давление на Министерство по делам семьи, молодежи и спорта с тем, чтобы прекратить детские программы, чтоб мы не занимались решением этой большой социальной проблемы. Может быть, через 10 дней будет совершено нападение на кого-то из наших сотрудников или на детей, или на меня», - сказал К.ВОРОБЬЕВ.

Он также отметил, что сейчас хочет добиться рассмотрения своих заявлений, поскольку хочет продолжать работать в соответствии с законом Украины, а не по каким-либо другим правилам.

«Пора прекратить методы давления на людей. Время такое прошло – на нас давить нельзя», - подчеркнул К.ВОРОБЬЕВ.

Он также выразил мнение, что на его заявление должен отреагировать Виктор ЯНУКОВИЧ как лидер Партии регионов, членом которой является Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, летом 2003 года, на тот момент исполнительный директор возглавляемого В.ЯНУКОВИЧЕМ фонда "Золотой Скиф" К.ВОРОБЬЕВ обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о возбуждении против Б.КОЛЕСНИКОВА уголовного дела по фактам вымогательства и угроз убийством. По утверждению К.ВОРОБЬЕВА, председатель областного совета, вызвав его к себе в кабинет, угрожал уничтожить его детей в случае, если К.ВОРОБЬЕВ не отдаст зарегистрированную на имя своего рекламного агентства "Кардинал" торговую марку "Золотой Скиф". В ответ на заявление К.ВОРОБЬЕВА донецкая милиция возбудила несколько уголовных дел против самого заявителя.

В апреле 2005 года К.ВОРОБЬЕВ был допрошен в качестве свидетеля по делу Б.КОЛЕСНИКОВА, а в мае – был вызван на очную ставку с В.ЯНУКОВИЧЕМ по этому же делу.

30 июня 2006 года Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.

Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года.