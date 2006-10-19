12-13 октября 2006 года в столице Швеции Стокгольме состоялась Обзорная встреча на высоком уровне Седеркопингского процесса. Во встрече принимали участие официальные лица на уровне министров, представляющие органы убежища, миграции и пограничного контроля Беларуси, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии и Украины, а также представители Европейской Комиссии (ЕК), Шведской миграционной службы (ШМС), Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Международной организации по миграции (МОМ) и Финляндии - страны, председательствующей в ЕС. Председателем встречи выступало правительство Швеции.

Встреча послужила механизмом расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами-участницами и позволила определить возможные совместные действия, направленные на взаимную поддержку и укрепление потенциала в управлении миграцией и улучшении защиты лиц, ищущих убежища, и беженцев, с особым акцентом на потребности Беларуси, Молдовы и Украины.

Главные цели встречи:

• оценить результаты тематических семинаров, проведенных в рамках Седеркопингского процесса в 2006 году, в частности, семинара по миграционным тенденциям в Восточной и Центральной Европе и региональной встречи руководителей центров приема лиц, ищущих убежища, а также отметить достигнутый прогресс;

• проинформировать участников о последних изменениях в законодательстве ЕС в сфере убежища и миграции;

• расставить приоритеты и дать рекомендации по вопросам, которые будут рассматриваться в рамках Седеркопингского процесса в 2007 году.

Седеркопингский процесс был инициирован в 2001 году с целью содействия приграничному сотрудничеству между странами, вступающими в ЕС, и кандидатами на вступление, с одной стороны, и Беларусью, Молдовой и Украиной, с другой стороны, в вопросах убежища, миграции и пограничного контроля. Сейчас процесс охватывает десять стран, расположенных вдоль границы расширенного ЕС: Беларусь, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Румынию, Словакию и Украину. Финансирует процесс ЕС, а реализуют его УВКБ ООН, ШМС и МОМ.

«Седеркопингский процесс – прекрасная инициатива для налаживания продуктивного сотрудничества между странами, расположенными вдоль границы ЕС, с целью расширения наших возможностей для управления процессом миграции», - сказал г-н Ларс Пальссон, директор департамента по вопросам международного сотрудничества Шведской миграционной службы.

23 октября в 11-00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Миграция, управление границами и защита беженцев – Седеркопингский процесс (проект, финансируемый Европейской комиссией)». В пресс-конференции примут участие - региональный представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Украине, Беларуси и Молдове Симона Волькен, глава миссии МОМ в Украине Джеффри Лабовиц; атташе, делегация Европейской комиссии в Украине, Беларуси и Модове Бернард Богенспергер (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация.

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