Глава Правления «Житомирхлеб» опровергает заявления о рейдерском захвате предприятия

Председатель Правления ОАО «Житомирхлеб» Владислав БЕЛОБРОВ опровергает заявления о рейдерском захвате предприятия и сокращении производства хлеба, озвученные ранее председателем Наблюдательного совета предприятия Алексеем ЛУЦАКОМ.

Как сообщил В.БЕЛОБРОВ на пресс-конференции в УНИАН, производство хлеба на трех хлебозаводах, входящих в «Житомирхлеб» не сократилось и даже возросло, в частности, в августе было произведено 64-68 тонн/сутки, а сейчас производится 72-75 тонн/сутки. При этом он отметил, что планируется проводить модернизацию оборудования на предприятиях для улучшения их работы.

Говоря о повышении в области цен на хлеб, В.БЕЛОБРОВ объяснил этот шаг повышением цен на основное сырье для хлебобулочной промышленности и ростом цен на энергоносители, при этом отметил, что стоимость хлеба возросла на 5-6%, а не на 20%, как заявлял А.ЛУЦАК.

Вместе с тем В.БЕЛОБРОВ заявил, что обеспокоен тем, что предприятие «Житомирхлеб» находится в залоге у банка «Аваль» по кредиту, к которому не имеет никакого отношения.

Как сообщил юрист ОАО «Житомирхлеб» Андрей ГОМЗА, в 2004 году банк «Аваль» выдал кредит на 25 млн. грн. предприятию Торговый дом «Гудвил» (по данным А.ЛУЦАКА, корпорации «Гудвил» принадлежит 90,7% акций «Житомирхлеба»), у которого имущества нет, и в обеспечение этого кредита имущество ОАО «Житомирхлеб» было передано в залог. «Срок исполнения обязательства по этому кредиту истек в начале этого месяца. Кредит корпорация «Гудвил» не возвратила. И теперь «Житомирхлеб» должен отвечать всем своим имуществом за обязательства другого предприятия, к которому он не имеет никакого отношения», - сообщил А.ГОМЗА.

«Мы не можем вернуть средства по обязательствам другой компании», - отметил В.БЕЛОБРОВ. При этом А.ГОМЗА сообщил, что предприятие получило письмо от банка «Аваль», датированное 1 сентября текущего года, где говорится о том, что часть кредита необходимо погасить до 1 октября 2006 года. Как отметил В,БЕЛОБРОВ, если кредит не будет погашен, предприятие «Житомирхлеб» «будет выставлено на торги и продано за долги компании «Гудвил».

Как сообщал УНИАН, 13 октября глава Наблюдательного совета ОАО «Житомирхлеб» Алексей ЛУЦАК заявил о рейдерском захвате предприятия, и о том, что это негативно скажется на рынке хлеба в области.

Как сообщил А.ЛУЦАК, в августе три хлебозавода компании захватила рейдерская группа, представляющаяся новыми собственниками предприятия. На сегодня один из заводов практически остановился, второе предприятие передано в аренду, работает, фактически, только третий завод. Собственник контрольного пакета акций корпорация «Гудвил», которой принадлежит 90,7% акций «Житомирхлеба», отстранена от управления собственностью.

По словам А.ЛУЦАКА, на предприятиях компании за последние два месяца производство хлебобулочных изделий сократилось на 20%, что негативно отражается на рынке хлеба в Житомире и области. Он также сообщил, что в сентябре и октябре на 20% была повышена цена на продукцию компании в Житомире и области.

По поводу того, кто совершил рейдерскую атаку на предприятие, А.ЛУЦАК сообщил, что «это те же самые люди, которые два года назад захватили предприятия «Днепромлын»… та самая рейдерская компания, возглавляет которую человек из России, профессиональный рейдер…». «Он считает себя акционером, считает себя… собственником предприятия, но никаких документов, которые подтверждают отношение этого человека… к «Житомирхлебу» нет», - заявил А.ЛУЦАК. По его информации, «юрист из Днепропетровска, который работает как бы по доверенности…, который принимал активное участие в захвате предприятия «Днепромлын», он тоже сейчас постоянно находится на предприятии «Житомирхлеб». При этом А.ЛУЦАК подчеркнул, что «ПАРШИНУ не принадлежит ни одного процента акций компании».

Относительно того, какие бизнес - структуры совершили рейдерскую атаку, А.ЛУЦАК сообщил, «они работают профессионально. Для того, чтобы называть конкретно, я должен иметь при себе все факты… Схема у нас есть, и кто это, мы знаем, но, к сожалению, я не могу назвать».

Справка УНИАН. ОАО «Житомирхлеб» - одно из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в области, занимает около 80% рынка хлебобулочных изделий области.

По данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 90,7% акций ОАО «Житомирхлеб» владеет ООО «Корпорация «Гудвил».

По итогам деятельности 2005 г. прибыль ОАО «Житомирхлеб» составила 12 млн. грн.

*** 13 октября премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Кабинет Министров взял под контроль проблемы, связанные с рейдерством на украинских предприятиях, и считает их следствием несовершенства законодательства. «Этот вопрос связан с несовершенством законодательства. Мы работаем над тем, чтобы поставить законодательные барьеры и не допускать этих процессов», - сказал он. Председатель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолий БАЛЮК сообщил, что правительство планирует создать совместную группу по борьбе с рейдерством. Рабочую группу возглавит вице-премьер-министр, в ее состав войдут представители силовых структур, Госкомиссии по ценным бумагам и другие.