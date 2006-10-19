В Чернигове проводится целенаправленная работа по срыву выборов мэра – кандидат в мэры Соколов

В Чернигове проводится целенаправленная работа по срыву выборов мэра города.

Об этом заявил один из кандидатов в мэры Чернигова Александр СОКОЛОВ сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«В городе рассылаются SMS-сообщения о том, что выборы переносятся, а в местных СМИ публикуются материалы об отмене выборов. О своем желании побороться за должность мэра заявили 68 человек против 15 – на выборах в марте. Это означает, что большинство из них выступают техническими кандидатами», - сказал А.СОКОЛОВ.

Вместе с тем, кандидат в мэры не смог уточнить конкретных лиц или политических сил, которые осуществляют работу, направленную на срыв выборов.

В свою очередь адвокат А.СОКОЛОВА Дмитрий БОГУСЛОВСКИЙ заявил о намерении после проведения выборов привлечь к ответственности всех тех, кто применяет в избирательной кампании «грязные технологии» и причастен к срыву выборов в Чернигове. «Мы намерены это сделать. Чтобы в других городах выборы проходили без применения грязных технологий в открытой и честной борьбе программ кандидатов. Все должно зависеть от воли граждан», - добавил он. Адвокат также не исключил, что заинтересованные в срыве выборов оплачивают деятельность технических кандидатов.

Как сообщал УНИАН, в результате выборов 26 марта 2006 года мэром Чернигова стал представитель Социалистической партии Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ. Однако он покинул эту должность, отдав предпочтение мандату народного депутата. После формирования антикризисной коалиции Н.РУДЬКОВСКИЙ возглавил Министерство транспорта Украины.

Повторные выборы мэра Чернигова назначены на 26 ноября. О намерении баллотироваться в мэры заявили 68 человек, из которых уже 45 направили документы на регистрацию.

Сегодня в Чернигове состоится жеребьевка по формированию избирательных комиссий.